Müzik Zevkine Göre Hangi Şehirsin?

Özgür ve alternatif bir ruhun var... Herkesin dinlediği şarkıları dinlemek hoşuna gitmiyor olabilir. Hatta daha önce hiç duymadığın şarkıların arayışına giriyorsun! Müzikte farklılık olmalı, sıradan şeyler seni hemen sıkabilir. Sadece eğlenmek için değil, kendini ifade etmek için de müziği kullanıyorsun. Berlin’indeki farklı sanat ve müzik anlayışlarının bir araya gelişi gibisin! Küçük bir mekânda daha önce görmediğin bir grubun konserine gitmek tam sana göre. Senin şehrinde herkes özgün olmalı ve müzik bu özgünlüğü yansıtmalı!