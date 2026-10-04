Müzik Zevkine Göre Hangi Şehirsin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Her şehrin kendine göre ritmi, akışı, enerjisi olur... Bazı yerler sabaha kadar uyanık olurken bazıları hep sakin bir şekilde ilerler. Müzik zevkini bize anlatırsan karakterinin hangi şehre daha yakın olduğunu bulabiliriz.
Hazırsan, başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabah uyandığın zaman ilk nasıl bir müzik dinlersin?
2. Bir arkadaşınla müzik dinleyeceksin. Hangi tür sizi eğlendirir?
3. Şimdi bu konserlerden birini seç, bakalım!
4. Bir şarkıda seni ilk ne yakalar?
5. Uzun yolculuk listeni hangi müziklerden ayarlarsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Peki, müzik dinlerken kendini nerede hayal edersin?
7. Son olarak! Müzik festivallerinde sahne nasıl olmalı?
Sen İstanbul’sun!
Sen Paris’sin!
Sen Berlin’sin!
Sen New Orleans’sın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın