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Müzik Zevkine Göre Hangi Şehirsin?

etiket Müzik Zevkine Göre Hangi Şehirsin?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
04.10.2026 - 20:01
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Her şehrin kendine göre ritmi, akışı, enerjisi olur... Bazı yerler sabaha kadar uyanık olurken bazıları hep sakin bir şekilde ilerler. Müzik zevkini bize anlatırsan karakterinin hangi şehre daha yakın olduğunu bulabiliriz. 

Hazırsan, başlayalım!

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1. Sabah uyandığın zaman ilk nasıl bir müzik dinlersin?

2. Bir arkadaşınla müzik dinleyeceksin. Hangi tür sizi eğlendirir?

3. Şimdi bu konserlerden birini seç, bakalım!

4. Bir şarkıda seni ilk ne yakalar?

5. Uzun yolculuk listeni hangi müziklerden ayarlarsın?

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6. Peki, müzik dinlerken kendini nerede hayal edersin?

7. Son olarak! Müzik festivallerinde sahne nasıl olmalı?

Sen İstanbul’sun!

Enerjinin yüksek olduğunu ve tek bir tarza bağlı kalmayı sevmediğini görüyoruz! Hareketli şarkılar, kalabalık konserler ve herkesin eşlik edebildiği parçalar sana çok iyi hissettiriyor. İstanbul’da da sürekli bir hareket var... Bir süre sakinleşse bile kısa zaman içinde tekrar hareketleniyor! Senin yeni şarkılar keşfetmen ve farklı şarkılarla enerjini yenilemen İstanbul’un o kalabalık enerjisine benziyor. Senin şehrinde müzik sesli olmalı ve hayat dolu dolu bir şekilde yaşanmalı!

Sen Paris’sin!

Romantik bir hava yansıtıyorsun... Senin için şarkıların sadece kulağa hoş gelmemesi gerekiyor. Aynı zamanda bir hikâye yansıtmalı ya da duygu hissettirmeli. Özellikle sözleri anlamlı olan şarkılar seni çok kolay bir şekilde etkiliyor olabilir. Müzikle birlikte geçmişteki anlarına ya da hayal dünyana ışınlanıyor olabilirsin. Senin için müzik dinlemek Paris’in sokaklarında yürümek gibi hissettiriyor. Romantik tarafının yanı sıra hassas ve hayalperest yanların da var. Aynı Paris sokaklarının sunduğu o büyülü his gibi... Senin şehrinde romantik müzikler çalmalı!

Sen Berlin’sin!

Özgür ve alternatif bir ruhun var... Herkesin dinlediği şarkıları dinlemek hoşuna gitmiyor olabilir. Hatta daha önce hiç duymadığın şarkıların arayışına giriyorsun! Müzikte farklılık olmalı, sıradan şeyler seni hemen sıkabilir. Sadece eğlenmek için değil, kendini ifade etmek için de müziği kullanıyorsun. Berlin’indeki farklı sanat ve müzik anlayışlarının bir araya gelişi gibisin! Küçük bir mekânda daha önce görmediğin bir grubun konserine gitmek tam sana göre. Senin şehrinde herkes özgün olmalı ve müzik bu özgünlüğü yansıtmalı!

Sen New Orleans’sın!

Müzikte geçmişin izlerini arıyorsun. Caz, blues ve zamansız melodiler tam sana göre... Bir şarkının nasıl söylendiğine ve enstrümanların kullanımına dikkat ediyorsun. Müziğin arkasındaki emeği ve hikâyeyi de unutmuyorsun. Derin atmosferi olan parçalara önem veriyorsun. New Orleans sokaklarındaki canlı müzikler gibisin... Senin şehrinde hem bugün hem de geçmiş yer almalı!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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