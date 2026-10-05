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Ekim Ayı Boyunca Replay Yapacağın O Şarkıyı Öneriyoruz!

etiket Ekim Ayı Boyunca Replay Yapacağın O Şarkıyı Öneriyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
05.10.2026 - 13:01
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Ekim ayı geldiğine göre yeni bir şarkıya takıntılı olmanın da zamanı geldi! Bakalım bu ay boyunca dilinden düşürmeyeceğin, her ruh haline bir şekilde eşlik edecek o şarkı hangisi olacak?

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1. Ayın ilk sabahına uyandın. Pencereden dışarı baktığında hissettiğin ilk şey ne olur?

2. Ekim deyince aklına ilk ne geliyor?

3. Telefonunda müzik açtığında genellikle...

4. Sonbaharda gardırobundan hangisini daha sık çıkarırsın?

5. Bir şarkının sözlerinde en çok neyi ararsın?

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6. Diyelim ki bir arkadaşın sana yeni bir şarkı önerdi. Şarkıyı nasıl dinlersin?

7. Bir sanatçının konserine gideceksin. Senin için en önemli şey hangisi?

8. Son olarak, seni anlatan müzik dinleme alışkanlığını seç!

Tan Taşçı - Nasıl Seveceğim

Senin Ekim ayın biraz romantizm, biraz özlem ve bolca duyguyla geçecek gibi görünüyor. Nasıl Seveceğim, tam da kalbinin bir şarkıya ihtiyaç duyduğu o anlarda açacağın parça. Özellikle akşam saatlerinde, kulaklığını takıp kendi dünyana çekildiğinde bu şarkının etkisi daha da artacak. Bir şarkıyı sadece melodisi güzel diye değil, sana bir şey hissettirdiği için tekrar tekrar dinleyenlerdensin. Bu yüzden Ekim boyunca bu şarkıyı birkaç kez açmakla kalmayıp bir noktada sözlerini ezberden söylemeye başlaman hiç şaşırtıcı olmayacak. 

Tan Taşçı konser biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Sertap Erener - Aşk

Senin Ekim ayın romantik filmlerin fon müziğini aratmayacak gibi görünüyor! Aşk, duygularını saklamak yerine onları sonuna kadar yaşamayı seven tarafına çok yakışıyor. Senin için bir şarkının güzel olması yetmez, içine biraz kalp çarpıntısı, biraz özlem ve bolca duygu da katması gerekir. Özellikle yağmurlu bir akşamda camdan dışarı bakarken bu şarkıyı açıp kendi hayatının başrolünde olduğunu hissetmen hiç şaşırtıcı olmaz. Ekim boyunca bu şarkıyı dinlerken aklına biri gelirse sorumluluk kabul etmiyoruz!

Sertap Erener konser biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Yalın - Her şey Sensin

Senin Ekim ayının fon müziğinde romantizm biraz daha büyük oynuyor. Bu şarkı hayallere dalan tarafına çok yakışıyor. Senin için aşk biraz tesadüflerden, güzel anlardan ve hayatın bir anda daha anlamlı hissettirmesinden geçiyor. Yağmurlu bir akşamda cam kenarında otururken ya da sevdiğin biriyle uzun bir yolculuğa çıkarken bu şarkıyı açmak tam senlik. Üstelik bir şarkıyı sevdiğinde onu birkaç kez dinlemekle yetinmeyip, kısa sürede hayatının belli anlarıyla eşleştirmeye meyillisin.

Yalın konser biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Soner Sarıkabadayı - Boza Boza

Senin Ekim ayın diğerlerinden biraz daha hareketli geçecek gibi görünüyor! Bu şarkı hayatı fazla ciddiye almadan anın tadını çıkarmayı bilen, enerjisi yüksek tarafına çok yakışıyor. Bir şarkıyı dinlerken oturup sadece sözlerine odaklanmak yerine, kendini ritme kaptırmayı sevenlerdensin. Arkadaşlarınla plansız bir akşamda, arabada şehir içinde dolaşırken ya da hazırlanırken bu şarkıyı açmak tam senlik. Ekim boyunca playlistinde biraz flört, biraz eğlence ve bolca hareket olacak gibi görünüyor. 

Soner Sarıkabadayı konser biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsin!

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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