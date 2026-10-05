Ekim Ayı Boyunca Replay Yapacağın O Şarkıyı Öneriyoruz!
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Ekim ayı geldiğine göre yeni bir şarkıya takıntılı olmanın da zamanı geldi! Bakalım bu ay boyunca dilinden düşürmeyeceğin, her ruh haline bir şekilde eşlik edecek o şarkı hangisi olacak?
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1. Ayın ilk sabahına uyandın. Pencereden dışarı baktığında hissettiğin ilk şey ne olur?
2. Ekim deyince aklına ilk ne geliyor?
3. Telefonunda müzik açtığında genellikle...
4. Sonbaharda gardırobundan hangisini daha sık çıkarırsın?
5. Bir şarkının sözlerinde en çok neyi ararsın?
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6. Diyelim ki bir arkadaşın sana yeni bir şarkı önerdi. Şarkıyı nasıl dinlersin?
7. Bir sanatçının konserine gideceksin. Senin için en önemli şey hangisi?
8. Son olarak, seni anlatan müzik dinleme alışkanlığını seç!
Tan Taşçı - Nasıl Seveceğim
Sertap Erener - Aşk
Yalın - Her şey Sensin
Soner Sarıkabadayı - Boza Boza
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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