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Selçuk Şirin Kimdir, Kaç Yaşında ve Ne İş Yapıyor?

Selçuk Şirin Kimdir, Kaç Yaşında ve Ne İş Yapıyor?

Kimdir
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 19:15
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Eğitim ve çocuk gelişimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Selçuk Şirin, son günlerde yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. New York Üniversitesi’nde görev yapan Şirin’in eğitim, çocuk gelişimi ve gençlerin geleceği üzerine değerlendirmeleri dikkat çekerken, sosyal medyada da adı sıkça konuşulmaya başladı. Peki, Prof. Dr. Selçuk Şirin kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Selçuk Şirin’in hayatı ve kariyeri...

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Selçuk Şirin Kimdir?

Selçuk Şirin Kimdir?

Prof. Dr. Selçuk Şirin; eğitim, çocuk gelişimi, davranış bilimi ve istatistik alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan akademisyen, yazar ve araştırmacıdır. New York Üniversitesi’nde (NYU) Uygulamalı Psikoloji Profesörü olarak görev yapan Şirin, özellikle çocuklar, gençler, göçmenler ve dezavantajlı grupların eğitim ve gelişimi üzerine araştırmalar yürütmektedir. 100’ün üzerinde bilimsel yayına imza atan Şirin, Türkiye’de ise kitapları, köşe yazıları ve eğitim üzerine yaptığı açıklamalarla geniş bir kitle tarafından takip edilmektedir.

Selçuk Şirin Kaç Yaşında?

Selçuk Şirin, 24 Kasım 1969 tarihinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

Selçuk Şirin Nereli?

Selçuk Şirin, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Yiğitkonağı köyünde doğdu. İlkokula doğduğu köyde başlayan Şirin, lise eğitimini Göle'de tamamladı. Ardahan'dan başlayan eğitim hayatı daha sonra Ankara'ya, ardından ABD'ye uzandı.

Selçuk Şirin Kariyer Başlangıcı

Selçuk Şirin Kariyer Başlangıcı

Şirin, ODTÜ Eğitim Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı. 1996 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla ABD'ye giderek New York Eyalet Üniversitesi'nde (SUNY) psikolojik danışmanlık alanında yüksek lisans yaptı. Daha sonra Boston College'da Uygulamalı Gelişim ve Eğitim Psikolojisi alanında doktora eğitimini tamamladı.

Akademik kariyerini ABD'de sürdüren Şirin, New York Üniversitesi'nde Uygulamalı Psikoloji alanında profesörlüğe kadar yükseldi. Araştırmaları özellikle çocuk ve gençlerin gelişimi, eğitim, göç ve sosyal eşitsizlik gibi alanlara odaklandı.

Şirin'in akademik çalışmalarının yanı sıra Türkiye'deki tanınırlığı köşe yazarlığı ve kitaplarıyla da arttı. 2014-2018 yılları arasında Hürriyet'te yazan Şirin, daha sonra Oksijen Gazetesi'nde yazmaya devam etti.

Selçuk Şirin Özel Hayatı

Selçuk Şirin Özel Hayatı

Selçuk Şirin'in özel hayatı hakkında kamuya açık bilgiler oldukça sınırlıdır. Akademisyen, eşi ve çocuklarıyla ilgili bazı bilgiler röportajlarında yer alsa da ailesini genel olarak kamuoyunun gündeminden uzak tutmaktadır.

Şirin, daha önce verdiği bir röportajda eşinin Amerikalı olduğunu ve çocuklarından birinin iki dilli büyüdüğünü anlatmıştır. Çocuk kitapları hazırlama fikrinin de kendi ebeveynlik deneyiminden doğduğunu belirtmiştir.

Selçuk Şirin'in Kitapları

Selçuk Şirin'in Kitapları

  • Yetişin Gençler

  • Yetişin Çocuklar

  • Bir Türkiye Hayali

  • Yol Ayrımındaki Türkiye 

  • Ya Adalet Ya Sefalet

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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