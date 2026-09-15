Selçuk Şirin Kimdir, Kaç Yaşında ve Ne İş Yapıyor?
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Eğitim ve çocuk gelişimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Selçuk Şirin, son günlerde yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. New York Üniversitesi’nde görev yapan Şirin’in eğitim, çocuk gelişimi ve gençlerin geleceği üzerine değerlendirmeleri dikkat çekerken, sosyal medyada da adı sıkça konuşulmaya başladı. Peki, Prof. Dr. Selçuk Şirin kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Selçuk Şirin’in hayatı ve kariyeri...
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Selçuk Şirin Kimdir?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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