Selçuk Şirin Kimdir, Kaç Yaşında ve Ne İş Yapıyor?

Şirin, ODTÜ Eğitim Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı. 1996 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla ABD'ye giderek New York Eyalet Üniversitesi'nde (SUNY) psikolojik danışmanlık alanında yüksek lisans yaptı. Daha sonra Boston College'da Uygulamalı Gelişim ve Eğitim Psikolojisi alanında doktora eğitimini tamamladı.

Akademik kariyerini ABD'de sürdüren Şirin, New York Üniversitesi'nde Uygulamalı Psikoloji alanında profesörlüğe kadar yükseldi. Araştırmaları özellikle çocuk ve gençlerin gelişimi, eğitim, göç ve sosyal eşitsizlik gibi alanlara odaklandı.

Şirin'in akademik çalışmalarının yanı sıra Türkiye'deki tanınırlığı köşe yazarlığı ve kitaplarıyla da arttı. 2014-2018 yılları arasında Hürriyet'te yazan Şirin, daha sonra Oksijen Gazetesi'nde yazmaya devam etti.