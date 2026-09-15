Araştırmaya Göre Video Oyunları Oynamak Daha Yüksek Zekayla İlişkilendiriliyor
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Video oyunları, yıllardır “çocukları olumsuz etkiliyor” tartışmasının merkezinde. Ancak ABD’de yaklaşık 10 bin çocukla yapılan bir araştırma, konuya bambaşka bir açıdan bakmamıza neden oldu. Çalışmada, 9–10 yaşında daha fazla video oyunu oynayan çocukların iki yıl sonraki bilişsel testlerde daha fazla gelişim gösterdiği görüldü.
Araştırmacılar aile geliri, ebeveyn eğitimi ve genetik farklılıklar gibi önemli etkenleri de hesaba kattı. Elbette bu sonuç, her oyunun zekâyı artırdığı ya da sınırsız ekran süresinin zararsız olduğu anlamına gelmiyor. Yine de oyunların yalnızca “boş zaman aktivitesi” olmadığını düşündüren bu araştırmanın detaylarına birlikte bakalım.
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Çocukların video oyunu oynaması yıllardır ailelerin en büyük tartışma konularından biri.
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Ama bu her oyunun zekâyı artırdığı anlamına gelmiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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