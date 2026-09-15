Araştırmaya Göre Video Oyunları Oynamak Daha Yüksek Zekayla İlişkilendiriliyor

“Ekran başında fazla kalıyor”, “derslerinden uzaklaşır”, “oyunlar çocukları olumsuz etkiliyor” derken; yeni sayılmayan ama hâlâ çok konuşulan bir araştırma tartışmaya farklı bir açıdan yaklaşıyor.

ABD’de binlerce çocukla yapılan araştırma, oyun oynama süresi ile bilişsel gelişim arasında dikkat çekici bir ilişki buldu. Ancak sonuç, “çocuğa konsolu verin, IQ’su yükselsin” kadar basit değil. Gelin, araştırmanın gerçekten ne söylediğine bakalım.

Araştırma, 9–10 yaşındaki yaklaşık 10 bin çocuğu inceledi.

2022’de Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada, ABD’de yaşayan 9.855 çocuğun ekran alışkanlıkları incelendi.

Çocuklara ve ebeveynlerine; televizyon ve video izleme, sosyal medya kullanımı ve video oyunu oynama süreleri soruldu. Çocuklar ayrıca dikkat, hafıza, okuma, kelime bilgisi ve görsel-uzamsal düşünme becerilerini ölçen testlere katıldı.

Araştırmacılar iki yıl sonra aynı çocukların bir bölümünü yeniden test etti.

Çalışmanın dikkat çekici yanı yalnızca o anki puanlara bakmamasıydı.

İki yıl sonra 5 binden fazla çocuk yeniden bilişsel testlere katıldı. Böylece araştırmacılar, “Kim daha yüksek puan aldı?” sorusunun ötesine geçip çocukların zaman içindeki gelişimini karşılaştırabildi.

Daha çok oyun oynayan çocukların bilişsel test skorlarındaki artış daha yüksekti.

Araştırmanın en çok konuşulan sonucu buydu.

Yaşına göre ortalamanın üzerinde video oyunu oynayan çocukların bilişsel testlerdeki ilerlemesi, iki yıl sonunda ortalamaya göre yaklaşık 2,5 IQ puanı daha yüksek bulundu.

Yani araştırma, oyun oynayan çocukların en baştan daha zeki olduğunu söylemiyor. Oyun oynama süresi yüksek olan çocukların, iki yıl içindeki bilişsel gelişimlerinin daha fazla olduğunu söylüyor.

Üstelik yalnızca aile geliri değil, genetik farklılıklar da hesaba katıldı.

Çocuğun bilişsel gelişimi sadece ne oynadığıyla açıklanamaz. Aile geliri, ebeveyn eğitimi, yaşadığı çevre ve genetik özellikler de bu gelişimde rol oynar.

Araştırmacılar bu yüzden ailelerin sosyoekonomik durumunu ve bilişsel becerilerle ilişkili genetik farklılıkları da analizlerine dahil etti.

Bu detay önemli çünkü sonuçları “oyun oynayan çocuklar zaten avantajlı ailelerden geliyor olabilir” yorumuna karşı daha güçlü hâle getiriyor.