14 - 20 Eylül Haftası: Karar Zamanı

Yeni haftaya başlarken adımlarımızı daha dikkatli atma kararı alıyoruz. Hem Chiron’un Koç'a tekrar dönüşü hem de Venüs-Plüton karesi bu haftanın en dikkat çeken görünümlerinden. Çoğumuz için adım adım yeni planlamalara ve geçmişin bıraktığı izleri toparlayıp temize çekmeye yardımcı olabilir. Üstelik bu açılar Venüs Akrep retrosunu da nasıl yaşayacağımızı bir fragman gibi gösterebilir. İlişkiler ve finans açısından da yavaşlamamız gerekiyor. 2018-2021 yıllarını yeniden anımsadığımız olaylar yaşayabiliriz. Hatta birçoğumuz için o yıllarda öne çıkan konular tekrardan gündeme gelmeye başlayabilir. Ayrıca bu hafta kendimizi daha iyi ifade edecek, daha net çıkışlar yapacak ve kurallarımızı kendimiz belirlemek isteyeceğiz. Kimimize de “deli cesareti” gelebilir. Sessiz sakin kendi halinde yaşayanların bile harekete geçmesi, bence devrim niteliğinde adımlara zemin hazırlayabilir. Bu durum retro öncesi çetin hesaplaşmalara da gebe gibi görünüyor. Şüphesiz ki hafta genelinde; kozasından çıkmış kelebek gibi özgürlüğe kanat çırpmaya hazır olacağız.