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14 - 20 Eylül Haftası: Karar Zamanı

etiket 14 - 20 Eylül Haftası: Karar Zamanı

Filiz Çakal
Filiz Çakal - Onedio Üyesi
15.09.2026 - 17:01
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Yeni haftaya başlarken adımlarımızı daha dikkatli atma kararı alıyoruz. Hem Chiron’un Koç'a tekrar dönüşü hem de Venüs-Plüton karesi bu haftanın en dikkat çeken görünümlerinden. Çoğumuz için adım adım yeni planlamalara ve geçmişin bıraktığı izleri toparlayıp temize çekmeye yardımcı olabilir. Üstelik bu açılar Venüs Akrep retrosunu da nasıl yaşayacağımızı bir fragman gibi gösterebilir. İlişkiler ve finans açısından da yavaşlamamız gerekiyor. 2018-2021 yıllarını yeniden anımsadığımız olaylar yaşayabiliriz. Hatta birçoğumuz için o yıllarda öne çıkan konular tekrardan gündeme gelmeye başlayabilir. Ayrıca bu hafta kendimizi daha iyi ifade edecek, daha net çıkışlar yapacak ve kurallarımızı kendimiz belirlemek isteyeceğiz. Kimimize de “deli cesareti” gelebilir. Sessiz sakin kendi halinde yaşayanların bile harekete geçmesi, bence devrim niteliğinde adımlara zemin hazırlayabilir. Bu durum retro öncesi çetin hesaplaşmalara da gebe gibi görünüyor. Şüphesiz ki hafta genelinde; kozasından çıkmış kelebek gibi özgürlüğe kanat çırpmaya hazır olacağız.

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14 Eylül: MERKÜR - URANÜS ÜÇGENİ

14 Eylül: MERKÜR - URANÜS ÜÇGENİ

Kendimize yeni bir challenge fırsatı veriyoruz. Sınırlarımızı aşmak ve irademizle önemli kararlar almak en büyük motivasyonumuz olacak. 17 Eylül’e kadar etkisi süreceğinden; iş başvurusu yapmak, bir ideali somutlaştırmak, yazarlık yapıyorsanız yeni bir senaryo üzerinde çalışmak için uygun. Sosyal medya üzerinden içerik üretiyor ve e-ticaret yapıyorsanız yeni ürünler ekleyebilir, hesabınızı canlandırabilirsiniz. Ayrıca araba ve teknolojik alet satın almak için uygun. Çözmeniz gereken bir konu varsa tam zamanı.

15 Eylül: VENÜS - PLÜTON KARESİ

15 Eylül: VENÜS - PLÜTON KARESİ

Bu açı takıntı, kontrol deliliği, saplantı, ısrarcılık, intikam güdüsü, gövde gösterisi yapmak ve öfke kontrolsüzlüğü demektir. Gücü doğru yerde kullanmaz ve zarar verecek bir olayın üzerine giderseniz nahoş sonuçlarla uğraşabilirsiniz. İlişkinizden şüphe duyuyorsanız sakince konuşmalısınız; dedektif gibi araştırmak ve kavga etmek için aportta beklemek, işlerin daha da sarpa sarmasına neden olur. Şu gerçek ki; kiminiz şüphe duygusunda haksız olmayacak! Tam olarak aklınıza gelen başınıza gelebilir ve kafanızı kurcalayan bir ihanet senaryosu varsa gerçek çıkabilir. Bazılarınız biraz sarsılabilir ve ilişkisini aniden bitirebilir. Sevgisinden şüphe duyduğunuz yakınlarınız varsa test edebilirsiniz. Ayrıca eski ilişkileriniz, takıntılı kişiler yeniden kapınızı çalabilir. Finansal açıdan da riskli birkaç gün olacak. Ne gereksiz para harcayın ne de hırsınıza yenik düşün.

16 Eylül: NEPTÜN - PLÜTON ALTMIŞLIĞI

16 Eylül: NEPTÜN - PLÜTON ALTMIŞLIĞI

Muhteşem bir açıdır. Dönüşüm, bilgelik, uyanış, tekamül ve ödül anlamına gelir. Haklı olduğunuz konuda elinize öyle fırsatlar geçer ki; kendinizi içsel olarak yenilersiniz. Dua etmek, meditasyon yapmak, terapi almak, astrolojik ve psikolojik danışmanlıklar için uygun. Mesela; imajine edebileceğiniz bir hayaliniz varsa harekete geçebilirsiniz. Vize başvurusu, yurt dışı işleri, çeşitli eğitimler ve sağlık taramaları için destekleyici.

18 Eylül: MERKÜR - SATÜRN KARŞITLIĞI

18 Eylül: MERKÜR - SATÜRN KARŞITLIĞI

Fikir çatışmaları, iletişimsel baskı, uzlaşma konusunda sorunlar yaşayabileceğimiz bir açıdır. Zihniniz huzursuz, sözleriniz temkinli olabilir ve kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Etkisi 3 gün süreceğinden devlet dairesinde resmi işleri olanları zorlayabilir. Çeşitli aksiliklerle karşılaşma ihtimali verebiliyor. Çok verim alabileceğimiz ve sorunsuz ilerleyebileceğimiz bir günde değiliz. Daha çok içimize kapanma ve dış dünyaya duvar örme eğilimleri öne çıkıyor. Ağzımızdan çıkan kelimeleri tartarak konuşmalıyız. Zira, en son söylememiz gerekenleri başta söyleyerek istemeden de olsa kişilerin bam teline basabilir ve yeni bir sorunu aktifleştirebiliriz. Uzlaşmak ve orta yolu bulmak pek kolay olmaz. En iyisi sükûttur deyip modumuzu yavaşlatmak.

18 Eylül: CHİRON KOÇ RETROSU

18 Eylül: CHİRON KOÇ RETROSU

Geçmişi ve 2018 yılından bugüne yaşadıklarımızı gözden geçirecek olursak, eski duygular ve savunma mekanizmamız devreye girebilir. Her söyleneni kişisel algılama ve hemen tepki verme ihtiyacımız artar. Cesaret gerektiren atılımlarda temkinli olmamız iyi olur. Çünkü anlık verilen kararların uzun vadede tatsız sonuçlar doğurma ihtimali var. Bu süreçte daha çok kendimizi, yaşadığımız hayatı ve korktuklarımızı gözden geçirmeliyiz. Aynı tepkileri verip farklı sonuçlar beklemek yerine, tavrımızı ve ihtiyaçlarımızı sorgulamalıyız. Ayrıca kan değerlerinize baktırmanızı ve baş-boyun bölgesinde sorun yaşıyorsanız tahlil yaptırmanızı öneririm... Chiron retrosunun bitişi 6 Ocak 2027, yeniden Boğa burcuna geçişi ise 14 Nisan 2027...

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Filiz Çakal
Filiz Çakal
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