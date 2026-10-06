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Reçete Yazabilen Yapay Zeka Doktoru Utah'ta Devrede: Yüzünüzü Tarıyor, Akne Tedavinizi Planlıyor

Reçete Yazabilen Yapay Zeka Doktoru Utah'ta Devrede: Yüzünüzü Tarıyor, Akne Tedavinizi Planlıyor

Yapay Zeka
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 10:22
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ABD'nin Utah eyaletinde Nolla Health'in geliştirdiği Nolla Derm uygulaması, yapay zekanın ilk kez yeni bir hastaya doktor onayı beklemeden reçete yazabildiği uygulama oldu. Yüz taramasıyla cildi değerlendiren sistem şimdilik yalnızca akne için, sadece krem türü ilaçlarla ve 18 yaş üstü Utah sakinleri için çalışıyor. Pilot uygulama ayda 4,99 dolara sunuluyor, ilk hastalarda doktor kontrolü zorunlu ve program 12 ay sürecek. Tıp camiasının yapay zekanın reçete yazmasına tepkisi ise sürüyor.

[Kaynak: PR Newswire, SiliconANGLE, Unite.AI, MobiHealthNews]

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Nolla Derm yüz taramasıyla aknenin şiddetini puanlıyor.

Nolla Derm yüz taramasıyla aknenin şiddetini puanlıyor.

Nolla Health, 5 Ekim 2026'da Nolla Derm uygulamasının Utah'ta yapay zeka tarafından yazılan ilk akne reçetelerini vermeye başladığını duyurdu. Şirket, bir eyalet düzenleyicisinin yapay zekaya reçete yenilemesi değil, ilk reçeteyi yazma izni verdiği ABD'deki ilk kuruluş olduklarını söylüyor.

Utah'ın Yapay Zeka Politikası Ofisi ile Meslek Lisans Birimi, şirketle 22 Eylül'de anlaşma imzaladı. 12 ay sürecek pilot uygulama, eyaletin 'AI Learning Lab' adlı deneme programı kapsamında yürütülüyor. Anlaşma metninde bunun yalnızca bir 'düzenleyici hafifletme' olduğu, eyaletin onayı anlamına gelmediği belirtiliyor.

Nolla Derm uygulamasının anket ve karşılama ekranları.

Nolla Derm uygulamasının anket ve karşılama ekranları.

Kullanıcı uygulamayı indiriyor, kimlik ve selfie ile doğrulama yapıyor, onay formunu onaylıyor ve 10-15 dakikalık bir anketi dolduruyor. Ardından yüzünü beş açıdan tarıyor. Önceden reçete ya da muayene gerekmiyor. Yapay zeka cildi analiz edip aknenin şiddetini puanlıyor, kişiye özel tedavi planı dakikalar içinde uygulamaya düşüyor. Reçete eczaneye iletiliyor, ilaç eve teslim edilebiliyor ya da eczaneden alınabiliyor.

Sistem yalnızca önceden onaylanmış topikal akne ilaçlarını yazabiliyor. Unite.AI'ın aktardığına göre listede tretinoin, adapalen, benzoil peroksit, azelaik asit ve klindamisinli kombinasyonlar yer alıyor. İzotretinoin gibi ağızdan alınan ilaçlar ve şiddetli akne vakaları pilotun dışında. Akne şiddetinin yüksek olması, hamilelik ya da emzirme, bağışıklık baskılanması, ağır böbrek veya karaciğer hastalığı gibi durumlarda sistem devre dışı kalıyor ve hasta dermatoloğa yönlendiriliyor.

Uygulama aboneliği pilot döneme özel ayda 4,99 dolar. Eve teslim edilen kompunde ilaçlar 49,99 dolar, jenerik ilaçlar eczanede 10 ile 40 dolar arasında. ABD'de bir dermatolog muayenesinin 150-300 dolar olduğu belirtiliyor.

Pilot üç aşamalı ilerliyor. İlk 100 hastada her reçete yazılmadan önce hekimler tarafından onaylanıyor. İkinci aşamada yapay zeka reçeteyi kendisi yazıyor, hekimler sonradan inceliyor. Üçüncü aşamada hekimler reçetelerin en az yüzde 10'unu her ay örnekleme yoluyla kontrol ediyor. Aşama geçişi için doktor ile yapay zekanın en az yüzde 95 oranında aynı kararı vermesi ve ciddi bir yan etki görülmemesi gerekiyor. Yan etkiler 24 saat içinde bildirilecek, ofis düzenli raporlar yayımlayacak.

Şirketin CEO'su Luis Wenus, 'Yapay zekamız artık bu reçete kararını kendisi verebilir' diyor. Gerekçe olarak Utah'ta yaklaşık 100 bin kişinin aktif akneyle yaşadığını, ancak yalnızca yüzde 10'unun dermatoloğa ulaşabildiğini ve ortalama bekleme süresinin 61 gün olduğunu gösteriyor. Şirket ayrıca hekimlerin yapay zekanın önerilerine yaklaşık yüzde 96 oranında katıldığını söylüyor. Bu rakam şirketin kendi beyanı.

Utah daha önce Doctronic adlı şirketle yalnızca mevcut reçetelerin yenilenmesine izin veren bir pilot başlatmış, bu uygulama tıp camiasından tepki almıştı. Utah Tıp Birliği ve Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin Nolla pilotuna dair hemen yorum yapmadığı aktarılıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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