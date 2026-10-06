Reçete Yazabilen Yapay Zeka Doktoru Utah'ta Devrede: Yüzünüzü Tarıyor, Akne Tedavinizi Planlıyor
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ABD'nin Utah eyaletinde Nolla Health'in geliştirdiği Nolla Derm uygulaması, yapay zekanın ilk kez yeni bir hastaya doktor onayı beklemeden reçete yazabildiği uygulama oldu. Yüz taramasıyla cildi değerlendiren sistem şimdilik yalnızca akne için, sadece krem türü ilaçlarla ve 18 yaş üstü Utah sakinleri için çalışıyor. Pilot uygulama ayda 4,99 dolara sunuluyor, ilk hastalarda doktor kontrolü zorunlu ve program 12 ay sürecek. Tıp camiasının yapay zekanın reçete yazmasına tepkisi ise sürüyor.
[Kaynak: PR Newswire, SiliconANGLE, Unite.AI, MobiHealthNews]
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Nolla Derm yüz taramasıyla aknenin şiddetini puanlıyor.
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Nolla Derm uygulamasının anket ve karşılama ekranları.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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