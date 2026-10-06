Reçete Yazabilen Yapay Zeka Doktoru Utah'ta Devrede: Yüzünüzü Tarıyor, Akne Tedavinizi Planlıyor

Kullanıcı uygulamayı indiriyor, kimlik ve selfie ile doğrulama yapıyor, onay formunu onaylıyor ve 10-15 dakikalık bir anketi dolduruyor. Ardından yüzünü beş açıdan tarıyor. Önceden reçete ya da muayene gerekmiyor. Yapay zeka cildi analiz edip aknenin şiddetini puanlıyor, kişiye özel tedavi planı dakikalar içinde uygulamaya düşüyor. Reçete eczaneye iletiliyor, ilaç eve teslim edilebiliyor ya da eczaneden alınabiliyor.

Sistem yalnızca önceden onaylanmış topikal akne ilaçlarını yazabiliyor. Unite.AI'ın aktardığına göre listede tretinoin, adapalen, benzoil peroksit, azelaik asit ve klindamisinli kombinasyonlar yer alıyor. İzotretinoin gibi ağızdan alınan ilaçlar ve şiddetli akne vakaları pilotun dışında. Akne şiddetinin yüksek olması, hamilelik ya da emzirme, bağışıklık baskılanması, ağır böbrek veya karaciğer hastalığı gibi durumlarda sistem devre dışı kalıyor ve hasta dermatoloğa yönlendiriliyor.

Uygulama aboneliği pilot döneme özel ayda 4,99 dolar. Eve teslim edilen kompunde ilaçlar 49,99 dolar, jenerik ilaçlar eczanede 10 ile 40 dolar arasında. ABD'de bir dermatolog muayenesinin 150-300 dolar olduğu belirtiliyor.

Pilot üç aşamalı ilerliyor. İlk 100 hastada her reçete yazılmadan önce hekimler tarafından onaylanıyor. İkinci aşamada yapay zeka reçeteyi kendisi yazıyor, hekimler sonradan inceliyor. Üçüncü aşamada hekimler reçetelerin en az yüzde 10'unu her ay örnekleme yoluyla kontrol ediyor. Aşama geçişi için doktor ile yapay zekanın en az yüzde 95 oranında aynı kararı vermesi ve ciddi bir yan etki görülmemesi gerekiyor. Yan etkiler 24 saat içinde bildirilecek, ofis düzenli raporlar yayımlayacak.

Şirketin CEO'su Luis Wenus, 'Yapay zekamız artık bu reçete kararını kendisi verebilir' diyor. Gerekçe olarak Utah'ta yaklaşık 100 bin kişinin aktif akneyle yaşadığını, ancak yalnızca yüzde 10'unun dermatoloğa ulaşabildiğini ve ortalama bekleme süresinin 61 gün olduğunu gösteriyor. Şirket ayrıca hekimlerin yapay zekanın önerilerine yaklaşık yüzde 96 oranında katıldığını söylüyor. Bu rakam şirketin kendi beyanı.

Utah daha önce Doctronic adlı şirketle yalnızca mevcut reçetelerin yenilenmesine izin veren bir pilot başlatmış, bu uygulama tıp camiasından tepki almıştı. Utah Tıp Birliği ve Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin Nolla pilotuna dair hemen yorum yapmadığı aktarılıyor.