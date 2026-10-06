Fon Skandalında Adı Geçenler Sıraya Girdi İddiası: Şüphelilerin Yüzde 90'ı "Parayı İade Edelim" Diyor

Yeni Şafak'ın haberine göre soruşturmada 85 kişi tutuklandı, 98 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. İddiaya göre 'örgüt yöneticiliği' ve 'örgüt üyeliği' suçlamalarından ağır ceza alma korkusu, şüphelileri iade teklifine yöneltti.

İşin hukuki dayanağı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinin 3. fıkrası. Hüküm, belirli şartlar altında ceza indirimi öngörüyor. SPK'nın duyurduğu koşullara göre, elde edilen menfaatin iki katının (en az 500 bin lira olmak üzere) kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine'ye ödenmesi gerekiyor. Fonlardan fahiş kazanç sağlayanlar için TMSF de 'isteğe bağlı iade hesapları' açmıştı.

Öte yandan savcılık da boş durmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK'a yazı göndererek holdinglerin mali verilerini istedi; 2024'ten bu yana yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerinin de takip edilmesini talep etti.