Fon Skandalında Adı Geçenler Sıraya Girdi İddiası: Şüphelilerin Yüzde 90'ı "Parayı İade Edelim" Diyor
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Fon soruşturmasında şüpheli sayısı 217'ye, tutuklu sayısı 85'e çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eylemleri 'örgütlü suç' kapsamında soruşturacağını açıklaması ağır cezaların kapıda olduğunu gösterince, gözaltına alınanların yaklaşık yüzde 90'ının elde ettikleri haksız kazancı iade etme niyetini dile getirdiği öne sürülüyor.
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Şüpheli sayısı 217'yi, tutuklu sayısı 85'i buldu; yüzde 90'ı kazancı iade etmek istiyor.
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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, ana para dışındaki 1 milyar 860 milyon lirayı TMSF hesabına gönderdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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