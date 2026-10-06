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Fon Skandalında Adı Geçenler Sıraya Girdi İddiası: Şüphelilerin Yüzde 90'ı "Parayı İade Edelim" Diyor

Fon Skandalında Adı Geçenler Sıraya Girdi İddiası: Şüphelilerin Yüzde 90'ı "Parayı İade Edelim" Diyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 10:14
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Fon soruşturmasında şüpheli sayısı 217'ye, tutuklu sayısı 85'e çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eylemleri 'örgütlü suç' kapsamında soruşturacağını açıklaması ağır cezaların kapıda olduğunu gösterince, gözaltına alınanların yaklaşık yüzde 90'ının elde ettikleri haksız kazancı iade etme niyetini dile getirdiği öne sürülüyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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Şüpheli sayısı 217'yi, tutuklu sayısı 85'i buldu; yüzde 90'ı kazancı iade etmek istiyor.

Şüpheli sayısı 217'yi, tutuklu sayısı 85'i buldu; yüzde 90'ı kazancı iade etmek istiyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre soruşturmada 85 kişi tutuklandı, 98 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. İddiaya göre 'örgüt yöneticiliği' ve 'örgüt üyeliği' suçlamalarından ağır ceza alma korkusu, şüphelileri iade teklifine yöneltti.

İşin hukuki dayanağı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinin 3. fıkrası. Hüküm, belirli şartlar altında ceza indirimi öngörüyor. SPK'nın duyurduğu koşullara göre, elde edilen menfaatin iki katının (en az 500 bin lira olmak üzere) kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine'ye ödenmesi gerekiyor. Fonlardan fahiş kazanç sağlayanlar için TMSF de 'isteğe bağlı iade hesapları' açmıştı.

Öte yandan savcılık da boş durmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK'a yazı göndererek holdinglerin mali verilerini istedi; 2024'ten bu yana yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerinin de takip edilmesini talep etti.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, ana para dışındaki 1 milyar 860 milyon lirayı TMSF hesabına gönderdi.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, ana para dışındaki 1 milyar 860 milyon lirayı TMSF hesabına gönderdi.

Listenin en bilinen ismi eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya oldu. Kaya ile eşi İlyas Kaya, fondaki yatırımlarının ana para dışında kalan kısmını, yani 1 milyar 860 milyon lirayı gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına yatırdı.

NTV'nin aktardığına göre çift 5 Ekim'de iade başvurusu yaptı; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başvuruyu inceleyip ilgili bankalarla görüştükten sonra TMSF hesabına ödeme yapılmasına onay verdi. Soruşturma dosyasında Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerini 63 milyon liraya alıp fon skandalı kamuoyuna yansımadan kısa süre önce 1,3 milyar liraya sattığı iddia ediliyor. Kaya, 26 Eylül'de AK Parti'deki görevlerinden istifa etmişti.

İade kapısının açılmasına tepki de var. Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 'Parayı Hazine'ye iade etmek tüm soruşturmalardan aklanmak için yeterli mi?' diye sordu. Günaydın, uygulanması gereken tutarın iki katı, yani yaklaşık 4,4 milyar lira olması gerektiğini savundu. Şimdi gözler, diğer isimlerin de aynı yolu izleyip izlemeyeceğinde.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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