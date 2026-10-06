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13 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 13 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
06.10.2026 - 10:31
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13 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Milka Oreo Bisküvili Dolgulu Yumurta Çikolata 4x28 g 159 TL

Milka Oreo Bisküvili Dolgulu Yumurta Çikolata 4x28 g 159 TL

  • Ülker Çikolatalı Gofret Maxi 47 g 17 TL

  • Le Porta Şekersiz Portakal Aromalı Gazlı İçecek 25 L 52 TL

  • Jucy Mango Aromalı Meyveli İçecek 1 L 45 TL

  • Berk Bergamot Aromalı Siyah Çay Tomurcuk 100 g 45 TL

  • Redbull Enerji İçeceği 4x250 ml 219 TL

  • Herby Armut Şeftali Meyveli Soğuk Çay 1 L 59 TL

  • Otto Kurutulmuş Mango 75 g 129 TL

  • Ülker Go Ahead Yer Fıstıklı Protein Bar 57 g 79,50 TL

  • Lays Fırından Izgara Sebze Aromalı Patates Cipsi 110 g 54,50 TL

  • Cipso Kibrit Patates Cipsi 35 g 1650 TL

  • Rich Balls Hurma Topu Çeşitleri 30 g 25 TL

  • Unibon Barbie Lisanslı Evcil Hayvan Taşıma Çantalı Sert Şeker 8 g 89 TL

  • Haribo Damla Sakız Aromalı Marshmallow 200 g 49 TL

  • Olips Mini Mints Şekersiz Şekerleme Çeşitleri 125 g 19,75 TL

  • Eti Browni Antep Fıstıklı Kaplamalı Kakaolu Kek 35 g 22 TL

  • Ülker Kekstra Mini Portakal Jöleli Kek 150 g 47,50 TL

  • Milka Sütlü Tablet Çikolata 190 g 149 TL

  • Milka Mini Cookies Sütlü Çikolata Parçalı Bisküvi 110 g 109 TL

  • Safya %100 Fıstık Ezmesi 320 g 99 TL

  • Wafer Master Kakaolu Fındık Kremalı Rulo Gofret 108x6 g 229 TL

  • Ferrero BReady Nutella Fındık Kremalı Bisküvi 22 g 31,50 TL

  • Ülker Halley Sütlü Çikolatalı Elma Tarçınlı Soslu Marshmallowlu Sandviç Bisküvi 236 g 67,50 TL

  • Ülker Probis Kakaolu ve Muzlu Kremalı Proteinli Bisküvi 225 g 59 TL

  • Metro Büyük Boy Çikolata 504 g 16,75 TL

Jenny Willy Bebek Bezi Aylık Paket Maxi 100lü Junior 82li X Large 70li 419 TL

Jenny Willy Bebek Bezi Aylık Paket Maxi 100lü Junior 82li X Large 70li 419 TL

  • Asperox Çok Amaçlı Temizleyici Retro Serisi 1 L 99 TL

  • Queen Kayar Bıçaklı Streç Film Cook 100 m 129 TL

  • Queen Desenli Peçete 19,50 TL

  • Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 24lü 179 TL

  • Queen Bambu Kağıt Havlu 3 Katlı 8li 99,50 TL

  • Fairy Yüzey Temizlik Havlusu 30lu 89 TL

  • Giz Tül ve Çamaşır Beyazlatıcı 750 g 89 TL

  • Pofu Islak Havlu 100lü 26,50 TL

  • Airwick Elektrikli Oda Kokusu Kit 249 TL

  • Airwick Elektrikli Oda Kokusu Yedek 159 TL

  • Airwick Decosphere Oda Kokusu 249 TL

  • Airwick Stick Up Ortam Kokusu 129 TL

  • Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 2 L 115 TL

  • Fax Sıvı Sabun 3 L 109 TL

  • Quickdish İnox Sünger 2li 49 TL

  • MrGreen Mikrofiber Temizlik Bezi 10lu 145 TL

  • Mr Oxy Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 95 TL

  • Mr Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 59,50 TL

  • Duru Katı Sabun 4x135 g 125 TL

  • Difaş Nano Diş Fırçası 79 TL

  • Eyüp Sabri Tuncer Doğal Diş Macunu 90 ml 139 TL

  • Head Shoulders Şampuan 625 ml 189 TL

  • Dalin Bebek Kolonyası 150 ml 85 TL

  • Dalin Bebek Şampuanı 900 ml 169 TL

  • Dalin Kolay Tarama Spreyi 200 ml 149 TL

  • Note Stick Allık 279 TL

  • Note Günlük Nemlendirici Tint 30 ml 229 TL

  • Note Gözaltı Kapatıcısı 149 TL

  • Cire Aseptine Lip Balm El Kremi 89 TL

  • Dermokil Soyulan Yüz Maskeleri 50 g 85 TL

  • Dermokil Kil Maskesi 30 g 75 TL

  • Dermokil 3D Kapsül Yüz Nemlendiricisi 50 ml 149 TL

  • Dermokil Soyulabilen Ayak Maskesi 69 TL

  • Dermokil ElAyak Maskesi Çeşitleri 49 TL

  • Cire Aseptine Vazelin 150 ml 89 TL

  • Emotion Deodorant Seti 2x150 ml 219 TL

  • Blade Deodorant Seti 2x150 ml 219 TL

Dost Ananaslı Meyveli Yoğurt 500 g 57,50 TL

Dost Ananaslı Meyveli Yoğurt 500 g 57,50 TL

  • Dost %20 Bitkisel Yağlı Kremsos 500 g 49,50 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399 TL

  • Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 329 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 g 79 TL

  • Taciroğlu Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 450 g 255 TL

  • Güneşoğlu Yarım Yağlı Dilimli Yüksek Proteinli Kaşar Peyniri 180 g 129 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 500 g 139 TL

  • Binvezir Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Beyaz Peynir 350 g 199 TL

  • Taciroğlu Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g 149 TL

  • İçim %05 Yağlı Süt 1 L 3950 TL

  • Sancak Tam Yağlı Yüksek Proteinli Ricotta Peyniri 150 g 64 TL

  • Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 g 129 TL

  • Sek %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 179 TL

  • İçim Çilekli Kefir 1 L 9450 TL

  • Maret Dana Kangal Sucuk 500 g 319 TL

  • Feast Tırtıklı Patates 1 kg 119 TL

  • Superfresh Milföy Hamuru 1 kg 155 TL

  • Pınar Hindi Uzun Sosis 430 g 99 TL

  • Pınar Hindi Salam 50 g 15 TL

  • Erpiliç Piliç Kebap 1000 g 139 TL

  • Gedik Piliç Baget 1000 g 79 TL

  • Namet Soslu Jumbo Dana Köfte Sos 150 g 100 g 129 TL

  • Erpiliç Piliç Kebap Döner 1000 g 239 TL

  • Gedik Piliç Acılı Bonfile 700 g 179 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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