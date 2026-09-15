Evin Temiz Olmasına Rağmen Kötü Kokmasının Nedeni Belli Oldu

Özellikle kapak lastiğinin kıvrımları, deterjan çekmecesi ve filtre bölümü zaman içinde koku oluşmasına uygun hâle gelebilir.

Yıkama sonrasında kapağın hemen kapatılması da içeride nemin hapsolmasına neden olabilir. Makinenin kapağını ve deterjan çekmecesini bir süre açık bırakmak, üreticinin önerdiği bakım ve temizlik işlemlerini düzenli yapmak kötü kokuların önüne geçmeye yardımcı olabilir.

Buzdolabındaki Küçük Bir Kalıntı Bile Yetebilir

Mutfakta hissedilen kokunun kaynağı her zaman tezgâh veya çöp kutusu olmayabilir. Buzdolabının sebzelik bölümünde unutulan bir ürün, raflara dökülen sıvılar ya da ambalajların üzerinde kalan gıda artıkları zamanla yoğun bir koku oluşturabilir.

Bu nedenle yalnızca rafları silmek yerine buzdolabının tamamını belirli aralıklarla kontrol etmek gerekiyor. Özellikle bozulmaya başlayan yiyeceklerin bekletilmemesi ve dökülen sıvıların vakit kaybetmeden temizlenmesi önemli.

Giderlerden Gelen Kokuya Dikkat

Banyo ve mutfak giderleri de evdeki kötü kokunun en yaygın kaynakları arasında bulunuyor. Saç, sabun artıkları, yağ ve diğer organik maddeler giderlerde birikerek zaman içinde hoş olmayan kokuların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Koku özellikle belirli bir lavabo, duş veya gider çevresinde yoğunlaşıyorsa, yalnızca odayı havalandırmak sorunu çözmeyebilir. Giderin uygun şekilde temizlenmesi gerekir. Uzun süre kullanılmayan giderlerde su seviyesinin azalması da kanalizasyon kokusunun içeri ulaşmasına neden olabilir.

Sorun temizlik sonrasında da devam ediyorsa tesisatın kontrol edilmesi gerekebilir.