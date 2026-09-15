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Yaşam
Evin Temiz Olmasına Rağmen Kötü Kokmasının Nedeni Belli Oldu

Evin Temiz Olmasına Rağmen Kötü Kokmasının Nedeni Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 18:33
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Ev temizlendiği halde kötü koku bir türlü geçmiyorsa sorun kirli yüzeylerde olmayabilir. Gün içinde sürekli kullanılan bazı eşyalar, nemli alanlar ve fark edilmeden biriken kalıntılar evin havasını düşündüğünüzden daha fazla etkileyebilir.

Kaynak: https://www.epa.gov/indoor-air-qualit...
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Evi düzenli olarak temizlemek her zaman kötü kokuları ortadan kaldırmaya yetmeyebilir.

Evi düzenli olarak temizlemek her zaman kötü kokuları ortadan kaldırmaya yetmeyebilir.

Çünkü kokunun kaynağı çoğu zaman kirli zeminler ya da yüzeyler değil, günlük hayatta sık kullanılan ve temizliği gözden kaçan eşyalar olabilir.

Özellikle temizlik yaptıktan kısa süre sonra aynı koku yeniden ortaya çıkıyorsa, evin daha fazla temizlenmesinden önce kokunun nereden geldiğini bulmak gerekiyor. Nemli bezlerden giderlere, çamaşır makinesinden kumaş yüzeylere kadar birçok alan kötü kokunun kaynağı olabilir.

Kötü Kokuya Günlük Kullanılan Eşyalar Neden Olabilir

Mutfakta kullanılan bulaşık süngerleri ve temizlik bezleri, sürekli nemli kaldıkları için zamanla kötü koku geliştirebilir. Sadece sudan geçirmek bu ürünlerde biriken kalıntıları tamamen ortadan kaldırmayabilir.

Çöp kutuları da benzer şekilde gözden kaçabiliyor. Poşet düzenli olarak değiştirilse bile kutunun dibinde kalan sıvılar, gıda parçaları ve diğer kalıntılar kokuya neden olabilir. Bu nedenle yalnızca poşeti değiştirmek yerine çöp kutusunun kendisini de düzenli olarak temizlemek gerekiyor.

Çamaşır makinesinin içi temiz görünse bile bazı bölümlerde nem ve deterjan kalıntıları birikebilir.

Çamaşır makinesinin içi temiz görünse bile bazı bölümlerde nem ve deterjan kalıntıları birikebilir.

Özellikle kapak lastiğinin kıvrımları, deterjan çekmecesi ve filtre bölümü zaman içinde koku oluşmasına uygun hâle gelebilir.

Yıkama sonrasında kapağın hemen kapatılması da içeride nemin hapsolmasına neden olabilir. Makinenin kapağını ve deterjan çekmecesini bir süre açık bırakmak, üreticinin önerdiği bakım ve temizlik işlemlerini düzenli yapmak kötü kokuların önüne geçmeye yardımcı olabilir.

Buzdolabındaki Küçük Bir Kalıntı Bile Yetebilir

Mutfakta hissedilen kokunun kaynağı her zaman tezgâh veya çöp kutusu olmayabilir. Buzdolabının sebzelik bölümünde unutulan bir ürün, raflara dökülen sıvılar ya da ambalajların üzerinde kalan gıda artıkları zamanla yoğun bir koku oluşturabilir.

Bu nedenle yalnızca rafları silmek yerine buzdolabının tamamını belirli aralıklarla kontrol etmek gerekiyor. Özellikle bozulmaya başlayan yiyeceklerin bekletilmemesi ve dökülen sıvıların vakit kaybetmeden temizlenmesi önemli.

Giderlerden Gelen Kokuya Dikkat

Banyo ve mutfak giderleri de evdeki kötü kokunun en yaygın kaynakları arasında bulunuyor. Saç, sabun artıkları, yağ ve diğer organik maddeler giderlerde birikerek zaman içinde hoş olmayan kokuların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Koku özellikle belirli bir lavabo, duş veya gider çevresinde yoğunlaşıyorsa, yalnızca odayı havalandırmak sorunu çözmeyebilir. Giderin uygun şekilde temizlenmesi gerekir. Uzun süre kullanılmayan giderlerde su seviyesinin azalması da kanalizasyon kokusunun içeri ulaşmasına neden olabilir.

Sorun temizlik sonrasında da devam ediyorsa tesisatın kontrol edilmesi gerekebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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