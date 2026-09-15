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Pargalı İbrahim'i Taklit Eden TikToker Gündem Oldu! Hürrem Sultan'ı Yayına Alınca Ortaya Bu Görüntüler Çıktı

Pargalı İbrahim'i Taklit Eden TikToker Gündem Oldu! Hürrem Sultan'ı Yayına Alınca Ortaya Bu Görüntüler Çıktı

Muhteşem Yüzyıl
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.09.2026 - 18:00
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Yayınlandığı döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl'ın unutulmaz karakterleri bu kez TikTok'ta karşımıza çıktı. Pargalı İbrahim'i taklit ederek “Pargalı Furkan” adıyla içerik üreten TikTok kullanıcısının canlı yayını dikkat çekerken, yayına bir de Hürrem Sultan'ı taklit eden başka bir kullanıcının katılması ortaya şaşırtan görüntüler çıkardı.

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Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl, yıllar geçmesine rağmen karakterleriyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl, yıllar geçmesine rağmen karakterleriyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Dizide Okan Yalabık'ın hayat verdiği Pargalı İbrahim karakterini taklit eden bir TikTok kullanıcısı, bu kez yaptığı canlı yayınla dikkat çekti. “Pargalı Furkan” adını kullanan içerik üreticisi, Pargalı İbrahim'in görünümünü ve tavırlarını taklit ederek canlı yayın açtı. Ancak yayının asıl sürprizi kısa süre sonra yaşandı. Pargalı Furkan, canlı yayına bu kez dizide Meryem Uzerli'nin hayat verdiği Hürrem Sultan'ı taklit eden başka bir kullanıcıyı dahil etti.

İşte TikTok canlı yayınındaki Pargalı Furkan ve Hürrem Sultan:

İşte TikTok canlı yayınındaki Pargalı Furkan ve Hürrem Sultan:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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