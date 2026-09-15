Pargalı İbrahim'i Taklit Eden TikToker Gündem Oldu! Hürrem Sultan'ı Yayına Alınca Ortaya Bu Görüntüler Çıktı
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Yayınlandığı döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl'ın unutulmaz karakterleri bu kez TikTok'ta karşımıza çıktı. Pargalı İbrahim'i taklit ederek “Pargalı Furkan” adıyla içerik üreten TikTok kullanıcısının canlı yayını dikkat çekerken, yayına bir de Hürrem Sultan'ı taklit eden başka bir kullanıcının katılması ortaya şaşırtan görüntüler çıkardı.
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Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl, yıllar geçmesine rağmen karakterleriyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
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İşte TikTok canlı yayınındaki Pargalı Furkan ve Hürrem Sultan:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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