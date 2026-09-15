Kızılcık Şerbeti'nin Asude'si Servet Pandur Rolü Neden Kabul Ettiğini Açıkladı
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Kızılcık Şerbeti'ne Asude karakteriyle dahil olan Servet Pandur, fenomen diziden gelen teklifi neden kabul ettiğini anlattı. Saba Tümer'in programına konuk olan deneyimli oyuncu, karakteri beğenmesinin yanı sıra kararında Kızılcık Şerbeti'nin izlenen bir yapım olmasının da önemli rol oynadığını söyledi.
KAYNAK: Saba Tümer'le /CNBC-e
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Kızılcık Şerbeti'nde Asude karakterine hayat veren Servet Pandur, diziye katılma sürecini ve kendisine gelen teklifi neden kabul ettiğini anlattı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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