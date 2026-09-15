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Bulaşık Makinesinde Daha Temiz Sonuç Veren Tablet Yöntemi

Bulaşık Makinesinde Daha Temiz Sonuç Veren Tablet Yöntemi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 17:53
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Bulaşık makinesi tabletleri genellikle kapağın içindeki deterjan haznesine yerleştiriliyor. Tüketici kuruluşu Which? tarafından gerçekleştirilen karşılaştırmada ise tablet doğrudan makinenin tabanına bırakıldığında bulaşıkların en az hazne kullanıldığı kadar iyi temizlendiği görüldü. Yöntem özellikle tabletin haznede sıkıştığı makinelerde işe yarayabiliyor ancak uygulanmadan önce cihazın kullanım kılavuzunun kontrol edilmesi gerekiyor.

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Tableti makinenin tabanına koyduklarında sonuç biraz daha iyi çıktı

Tableti makinenin tabanına koyduklarında sonuç biraz daha iyi çıktı

Which? bünyesinde bulaşık makineleri üzerine çalışan Andrew Laughlin, tabletin deterjan haznesine yerleştirildiği yıkama ile doğrudan makinenin tabanına bırakıldığı yıkamayı karşılaştırdı. Kısa karşılaştırmada iki yöntemin temizlik performansı birbirine yakın çıktı. Tablet tabana bırakıldığında elde edilen sonuç ise az farkla daha iyi oldu.

Laughlin, modern tabletlerin ön yıkama sırasında çözünmeye başlasa da çoğunlukla tamamen kaybolmadığını belirtti. Yöntemin özellikle haznesi açılmayan veya tableti yarı çözünmüş hâlde sıkıştıran makinelerde alternatif olabileceğini söyledi. Which? tarafından yapılan güvenilirlik araştırmasında bildirilen bulaşık makinesi arızalarının yüzde 6’sının deterjan haznesiyle bağlantılı olduğu da aktarıldı.

Bulaşık makinesi tableti doğrudan tabana nasıl konur?

Bulaşık makinesi tableti doğrudan tabana nasıl konur?

Haznede sıkışma sorunu yaşanıyorsa Which? tarafından denenen yöntem şu adımlarla uygulanabilir:

  • Öncelikle bulaşık makinesinin kullanım kılavuzunu ve tablet ambalajındaki talimatları kontrol edin.

  • Tabaklardaki büyük yemek artıklarını sıyırın ve bulaşıkları püskürtme kollarının dönüşünü engellemeyecek biçimde yerleştirin.

  • Tablet çıkarılabilir ambalajdaysa dış ambalajı açın; suda çözünen ince filmi çıkarmayın.

  • Tek tableti deterjan haznesine değil, makinenin iç tabanındaki boş bir noktaya bırakın.

  • Kapağı kapatarak kullandığınız yıkama programını başlatın.

  • Program sonunda tablet kalıntısı ve bulaşıkların temizlik durumunu kontrol edin.

  • Sonuç kötüleşirse veya tablet ön yıkamada tamamen çözünürse yeniden deterjan haznesini kullanın.

Yöntem her bulaşık makinesi ve tablet için aynı sonucu vermeyebilir. Tablet üreticisi Finish, deterjanın doğru zamanda serbest kalması için tabletlerin hazneye konulmasını öneriyor ve tabana bırakıldığında fazla erken çözünebileceğini belirtiyor. Which? de nihai kararın makinenin üretici talimatlarına göre verilmesi gerektiğini vurguluyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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