Bulaşık Makinesinde Daha Temiz Sonuç Veren Tablet Yöntemi

Which? bünyesinde bulaşık makineleri üzerine çalışan Andrew Laughlin, tabletin deterjan haznesine yerleştirildiği yıkama ile doğrudan makinenin tabanına bırakıldığı yıkamayı karşılaştırdı. Kısa karşılaştırmada iki yöntemin temizlik performansı birbirine yakın çıktı. Tablet tabana bırakıldığında elde edilen sonuç ise az farkla daha iyi oldu.

Laughlin, modern tabletlerin ön yıkama sırasında çözünmeye başlasa da çoğunlukla tamamen kaybolmadığını belirtti. Yöntemin özellikle haznesi açılmayan veya tableti yarı çözünmüş hâlde sıkıştıran makinelerde alternatif olabileceğini söyledi. Which? tarafından yapılan güvenilirlik araştırmasında bildirilen bulaşık makinesi arızalarının yüzde 6’sının deterjan haznesiyle bağlantılı olduğu da aktarıldı.