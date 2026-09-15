Bulaşık Makinesinde Daha Temiz Sonuç Veren Tablet Yöntemi
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Bulaşık makinesi tabletleri genellikle kapağın içindeki deterjan haznesine yerleştiriliyor. Tüketici kuruluşu Which? tarafından gerçekleştirilen karşılaştırmada ise tablet doğrudan makinenin tabanına bırakıldığında bulaşıkların en az hazne kullanıldığı kadar iyi temizlendiği görüldü. Yöntem özellikle tabletin haznede sıkıştığı makinelerde işe yarayabiliyor ancak uygulanmadan önce cihazın kullanım kılavuzunun kontrol edilmesi gerekiyor.
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Tableti makinenin tabanına koyduklarında sonuç biraz daha iyi çıktı
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Bulaşık makinesi tableti doğrudan tabana nasıl konur?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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