Kalbinin Götürdüğü Yolu Seç: Kişiliğinin Tüm Detaylarını Ortaya Çıkarıyoruz!
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Bu Yolculuğun Sonunda Kendini Bulacaksın! 🧭✨
Kısa ve içsel bir yolculuğa çıkıyorsun. Önce bir yol seçeceksin, yolun sonunda seni güvenli bir ev karşılayacak ve en sonunda dinlenmek için sana özel bir yatağa uzanacaksın. Her seçimin, gerçek kişiliğin ve görünmeyen derinliklerin hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkaracak.
Yol Odaklı bir enerjiyle başlayıp, Köklerine Bağlı bir evde sığınak bulacak ve Şefkat Arayan bir kalple en derin ihtiyacına kavuşacaksın. Dışarıya gösterdiğin yüzle içeride taşıdığın gerçek ihtiyaçların arasındaki o gizemli ilişkiyi keşfetmeye hazır mısın?
Seçimlerini yap, derin duygusal rehberliğini keşfet ve kendi hikayeni yaz!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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