Halil İbrahim Ceyhan Aşk ve Taht'ın Jeneriğinde Neden Yoktu? Beklenen Açıklama Geldi
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Aşk ve Taht'ın ilk bölümünde dikkatli seyircilerin fark ettiği Halil İbrahim Ceyhan detayı merak uyandırdı. Kadroda yer aldığı açıklanan ünlü oyuncunun adının jenerikte bulunmaması soru işaretlerine neden olurken, Birsen Altuntaş'tan konuyla ilgili açıklama geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı.
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Halil İbrahim Ceyhan, Aşk ve Taht'ın jeneriğinde neden yer almadı?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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