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Halil İbrahim Ceyhan Aşk ve Taht'ın Jeneriğinde Neden Yoktu? Beklenen Açıklama Geldi

Halil İbrahim Ceyhan Aşk ve Taht'ın Jeneriğinde Neden Yoktu? Beklenen Açıklama Geldi

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.09.2026 - 18:24
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Aşk ve Taht'ın ilk bölümünde dikkatli seyircilerin fark ettiği Halil İbrahim Ceyhan detayı merak uyandırdı. Kadroda yer aldığı açıklanan ünlü oyuncunun adının jenerikte bulunmaması soru işaretlerine neden olurken, Birsen Altuntaş'tan konuyla ilgili açıklama geldi. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

Akın Akınözü'nün Sultan Alaeddin Keykubat'a hayat verdiği dizinin kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri de Halil İbrahim Ceyhan olmuştu. Ancak ilk bölümü izleyen dikkatli seyirciler ilginç bir ayrıntı fark etti. Halil İbrahim Ceyhan'ın kadroda olduğu bilinmesine rağmen oyuncunun adı ilk bölüm jeneriğinde yer almadı. Bu durum Ceyhan'ın Aşk ve Taht'taki akıbeti konusunda merak uyandırırken, gazeteci Birsen Altuntaş konuyla ilgili gelen soruyu yanıtladı.

Halil İbrahim Ceyhan, Aşk ve Taht'ın jeneriğinde neden yer almadı?

Halil İbrahim Ceyhan, Aşk ve Taht'ın jeneriğinde neden yer almadı?

Birsen Altuntaş, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Halil İbrahim'in rolü 2. bölümde başlıyor. O yüzden jenerikte adı yoktu ama zaten bölüm sonu ön izlemede sahnesini yayınladılar.”

Böylece Halil İbrahim Ceyhan'ın ilk bölüm jeneriğinde neden bulunmadığı da ortaya çıkmış oldu. Oyuncu, 2. bölümden itibaren Andreas karakteriyle Aşk ve Taht'ın hikayesine dahil olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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