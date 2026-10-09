Maltepe'de Çöken Binanın Beton Örneklerinde Deniz Kabuğu Görüldü
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İstanbul Maltepe'de 8 Ekim Perşembe günü sabaha karşı kısmen çöken 7 katlı binada can kaybı 5'e yükseldi. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki, 1987 yapımı binanın enkazından alınan beton numunelerinde deniz kabuğu görüldüğü bildirildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında binanın mimarı H.B. ile şantiye şefi M.O. gözaltına alındı. Bulgunun çöküşteki etkisine dair değerlendirmenin, laboratuvar raporlarının ardından yapılması bekleniyor. Beton ve çelik numuneleri incelemeye alınırken, çevredeki üç binadan 55 kişi tahliye edildi.
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Enkazdan alınan beton numunelerinde deniz kabukları görüldü
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Çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Mimar ve şantiye şefi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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