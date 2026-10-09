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Maltepe'de Çöken Binanın Beton Örneklerinde Deniz Kabuğu Görüldü

Maltepe'de Çöken Binanın Beton Örneklerinde Deniz Kabuğu Görüldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.10.2026 - 12:46
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İstanbul Maltepe'de 8 Ekim Perşembe günü sabaha karşı kısmen çöken 7 katlı binada can kaybı 5'e yükseldi. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki, 1987 yapımı binanın enkazından alınan beton numunelerinde deniz kabuğu görüldüğü bildirildi.  Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında binanın mimarı H.B. ile şantiye şefi M.O. gözaltına alındı. Bulgunun çöküşteki etkisine dair değerlendirmenin, laboratuvar raporlarının ardından yapılması bekleniyor. Beton ve çelik numuneleri incelemeye alınırken, çevredeki üç binadan 55 kişi tahliye edildi.

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Enkazdan alınan beton numunelerinde deniz kabukları görüldü

Enkazdan alınan beton numunelerinde deniz kabukları görüldü

Arama kurtarma çalışmaları sırasında binanın kolonlarından ve farklı katlarından beton numuneleri alındı. Numuneler incelenirken beton parçalarının arasında deniz kabuklarının bulunduğu görüldü. Görüntüler, 9 Ekim'de sosyal medyada paylaşılarak geniş kitlelere ulaştı.

Numuneyi inceleyen Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan'ın, betonda deniz kabuğu ve deniz kumu kullanıldığını tespit ettiği, beton parçasının ise topraklaşmış durumda olduğu aktarıldı. Bulgunun çöküşün nedeniyle doğrudan ilişkili olup olmadığı ise henüz resmen açıklanmış değil. Beton kalitesine ve taşıyıcı sistemin dayanımına ilişkin kesin değerlendirme, laboratuvar analizlerinin ve bilirkişi raporlarının tamamlanmasının ardından belli olacak.

Çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Olay, 8 Ekim sabahı saat 05.40 sıralarında Maltepe'nin Cevizli Mahallesi'ndeki Doğu Sokak'ta yaşandı. Yedi katlı binanın alt üç katı çöktü, üstteki katlar yana yattı. Zemin katında bir tekstil atölyesi bulunan binada, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri uzun süren çalışma yürüttü.

Çalışmaların sonunda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenler arasında 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan, 40 yaşındaki Mesut Bilece, 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt ve 20 yaşındaki Zeynep İnan yer alıyor.

Bölgede ayrıca tedbir amacıyla çevredeki üç bina boşaltıldı. Tahliye edilen 55 kişiden 44'üne otelde konaklama imkânı sağlandı.

Mimar ve şantiye şefi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor

Mimar ve şantiye şefi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmada Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Kapsamda binanın mimarı H.B. ile şantiye şefi M.O. gözaltına alındı. Beton ve çelik numuneleri de inceleme için alındı.

Çöküşten önce binaya ait aylar önce çekilmiş görüntüler de gündeme gelmişti. Bu görüntülerde kolonların dışarıdan görünen ince demirlerle dikkat çektiği, çatlakların bulunduğu belirtilmişti. Bu tespitlerin çöküşle ilişkisi de yürütülen teknik inceleme ve soruşturmanın konusu olacak.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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