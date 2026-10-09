Maltepe'de Çöken Binanın Beton Örneklerinde Deniz Kabuğu Görüldü

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmada Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Kapsamda binanın mimarı H.B. ile şantiye şefi M.O. gözaltına alındı. Beton ve çelik numuneleri de inceleme için alındı.

Çöküşten önce binaya ait aylar önce çekilmiş görüntüler de gündeme gelmişti. Bu görüntülerde kolonların dışarıdan görünen ince demirlerle dikkat çektiği, çatlakların bulunduğu belirtilmişti. Bu tespitlerin çöküşle ilişkisi de yürütülen teknik inceleme ve soruşturmanın konusu olacak.