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Maltepe’de Çöken Binanın Eski Görüntüsü Ortaya Çıktı: Kolonlarda İnce Demirler Dışarıdan Görünüyor

Maltepe’de Çöken Binanın Eski Görüntüsü Ortaya Çıktı: Kolonlarda İnce Demirler Dışarıdan Görünüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 08:14
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İstanbul Maltepe’de Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 7 katlı bina sabaha karşı saat 05.40 sıralarında çöktü; alt 3 kat yıkılırken üstteki 4 kat yana yattı. Binanın yıkılmadan önceki görüntüleri ise kolonlardaki sıvaların döküldüğünü, içlerindeki ince demirlerin dışarıdan göründüğünü ortaya koydu.

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Binanın arka tarafındaki kolonlarda sıvalar dökülmüş, ince demirler dışarıdan görünür halde.

Binanın arka tarafındaki kolonlarda sıvalar dökülmüş, ince demirler dışarıdan görünür halde.

Yıkılmadan önce çekilen görüntülerde, binanın arka cephesindeki bazı kolonların sıvalarının döküldüğü görülüyor. Betonun yüzeyinden ince demirler dışarıdan seçilebiliyor.

Uzmanlara göre dışarıdan görünen bu tablo tek başına çöküşün nedenini açıklamıyor. İçeride, yani dışarıdan görülemeyen taşıyıcı kolonlarda da benzer bir bozulma olup olmadığı ancak teknik incelemeyle anlaşılabilecek.

Binanın sokak cephesi dışarıdan bakıldığında sıradan bir yedi katlı apartmandan farksız görünüyordu.

Binanın sokak cephesi dışarıdan bakıldığında sıradan bir yedi katlı apartmandan farksız görünüyordu.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki yapı, sokak görüntüsünde alışıldık bir apartman binası görünümündeydi. Zemin katın depo olarak kullanıldığı belirtiliyor; bazı haberlerde ise bu bölümün tekstil atölyesi olduğu aktarıldı.

Alt 3 kat çöktü, üstteki 4 kat ise yana yatarak ayakta kaldı.

Alt 3 kat çöktü, üstteki 4 kat ise yana yatarak ayakta kaldı.

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre olay 8 Ekim Perşembe günü saat 05.40 sıralarında yaşandı. Valilik, 7 katlı binanın üç katında çökme meydana geldiğini duyurdu.

Çöküşle birlikte sokak molozla doldu. Binanın ayakta kalan bölümünde yan yatma olduğu için çevrede tamamen yıkılma ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemi alındı.

AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri enkaz başında arama kurtarma çalışması yürüttü.

AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri enkaz başında arama kurtarma çalışması yürüttü.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Valilik açıklamasında AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekiplerinin bölgeye gönderildiği belirtilirken, haberlerde UMKE ekiplerinin de sahada olduğu aktarıldı.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çökmenin nedenine yönelik teknik inceleme de başlatıldı.

Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiyenin merdiveniyle tek tek tahliye edildi.

Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiyenin merdiveniyle tek tek tahliye edildi.

Çökmenin yaşanmadığı üst katlarda mahsur kalan sakinler itfaiye ekiplerinin getirdiği merdivenler aracılığıyla tahliye edildi. Anadolu Ajansı’na göre mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı; bazı haberlerde ise iki kadının sağ olarak çıkarıldığı yazıldı. Kurtarılan sayısına ilişkin rakamlar kaynaklara göre farklılık gösteriyor.

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Kurtarılan bir kişi itfaiye ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı.

Kurtarılan bir kişi itfaiye ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı.

Kurtarılan kişiler sağlık ekiplerine teslim edilirken, bina sakinlerinden kaç kişinin hâlâ enkazda olduğuna dair resmî bir açıklama yapılmış değil. Valilikten can kaybı ya da yaralı sayısını gösteren bir bilgi de gelmedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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