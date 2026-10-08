Maltepe’de Çöken Binanın Eski Görüntüsü Ortaya Çıktı: Kolonlarda İnce Demirler Dışarıdan Görünüyor
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İstanbul Maltepe’de Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 7 katlı bina sabaha karşı saat 05.40 sıralarında çöktü; alt 3 kat yıkılırken üstteki 4 kat yana yattı. Binanın yıkılmadan önceki görüntüleri ise kolonlardaki sıvaların döküldüğünü, içlerindeki ince demirlerin dışarıdan göründüğünü ortaya koydu.
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Binanın arka tarafındaki kolonlarda sıvalar dökülmüş, ince demirler dışarıdan görünür halde.
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Binanın sokak cephesi dışarıdan bakıldığında sıradan bir yedi katlı apartmandan farksız görünüyordu.
Alt 3 kat çöktü, üstteki 4 kat ise yana yatarak ayakta kaldı.
AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri enkaz başında arama kurtarma çalışması yürüttü.
Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiyenin merdiveniyle tek tek tahliye edildi.
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Kurtarılan bir kişi itfaiye ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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