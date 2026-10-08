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İstanbul Maltepe’de 7 Katlı Binanın 3 Katı Çöktü: Mahsur Kalanlar Var, Çalışmalar Sürüyor

İstanbul Maltepe’de 7 Katlı Binanın 3 Katı Çöktü: Mahsur Kalanlar Var, Çalışmalar Sürüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 07:26 Son Güncelleme: 08.10.2026 - 08:24
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İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada sabaha karşı çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Binada kalan kişiler olduğu belirtiliyor.

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İstanbul Valisi Davut Gül son durumu açıkladı:

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki bir binada çökme meydana geldi.

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki bir binada çökme meydana geldi.

Sabaha karşı alttaki 3 katı çöken, diğer 4 katı da yan yatan binanın etrafında, tamamen yıkılma riskine karşı önlem alındı.    

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenlerle binanın ayakta kalan katlarında yaşayanları tahliye etti.  Enkazda arama çalışması ise devam ediyor.

Yaşanan çökme sonrası ilk görüntüler:

Meydana gelen çökmeyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Meydana gelen çökmeyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, '08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir' ifadelerine yer verildi.

Bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbarın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede Doğu Sokak'a ulaştı. Enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İstanbul Valiliği ve Maltepe Belediyesi ekiplerinin de olay yerinde inceleme yaptığı, çökmenin nedenine yönelik teknik incelemenin başlatıldığı bildirildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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