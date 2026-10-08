İstanbul Maltepe’de 7 Katlı Binanın 3 Katı Çöktü: Mahsur Kalanlar Var, Çalışmalar Sürüyor
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İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada sabaha karşı çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Binada kalan kişiler olduğu belirtiliyor.
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Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki bir binada çökme meydana geldi.
Yaşanan çökme sonrası ilk görüntüler:
Meydana gelen çökmeyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.
Bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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