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2026 Nobel Barış Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu: Mandela'yı Savunan Hukukçu

2026 Nobel Barış Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu: Mandela'yı Savunan Hukukçu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 12:24
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Nobel haftasında sıra, gözlerin en çok çevrildiği ödüle geldi. Norveç Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü Güney Afrikalı hukukçu ve eski BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navanethem 'Navi' Pillay'e verdi. Komite, Pillay'i barışı ve uluslararası hukuku geliştirme çabaları nedeniyle ödüle layık gördü.

İşte detaylar. 

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Ödül Güney Afrikalı Hukukçu Navi Pillay'e Gitti

Ödül Güney Afrikalı Hukukçu Navi Pillay'e Gitti

Norveç Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü 9 Ekim'de Oslo'da açıkladı. Ödülü, komite başkanı Jørgen Watne Frydnes duyurdu. Ödülün sahibi, Güney Afrikalı hukukçu Navanethem 'Navi' Pillay oldu.

Komite ödülü 'barışı ve uluslararası hukuku geliştirme çabaları' gerekçesiyle verdi. Açıklamaya göre Pillay, savaş suçlarının ve soykırımın yargılanmasında olağanüstü bir cesaret ve dürüstlük gösterdi.

Komite, Pillay'in kariyerini şöyle özetledi: 'Apartheid'e karşı duran Nelson Mandela ve diğerlerini savunduğu ilk çalışmalarından, çağımızın en önemli uluslararası davalarından bazılarındaki yargıçlık görevine kadar ortak bir çizgi uzanıyor.'

Ödül Miktarı Ne Kadar?

Pillay, 12 milyon İsveç kronluk (yaklaşık 1,2 milyon dolar) ödülün sahibi olacak. Ödül, Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta Oslo'da düzenlenecek törenle verilecek.

Navi Pillay Kimdir? Mandela'yı Savunan Avukattan BM'nin İnsan Hakları Zirvesine

Navi Pillay Kimdir? Mandela'yı Savunan Avukattan BM'nin İnsan Hakları Zirvesine

Navi Pillay, 23 Eylül 1941'de Güney Afrika'nın Durban kentinde Hint kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. 1967'de Natal eyaletinde kendi hukuk bürosunu açan ilk beyaz olmayan kadın oldu. Apartheid döneminde rejime karşı mücadele eden aktivistleri savundu.

1995'te Nelson Mandela'nın aday göstermesiyle Güney Afrika Yüksek Mahkemesi'ne yargıç olarak atandı. Bu göreve gelen ilk beyaz olmayan kadın da oydu.

Ruanda'dan Lahey'e Uzanan Kariyer

Aynı yıl Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıçlığa başladı ve 1999-2003 yılları arasında mahkemenin başkanlığını yürüttü. Bu dönemde verilen tarihi Akayesu kararıyla, tecavüz ve cinsel saldırının soykırım suçu oluşturabileceği kabul edildi.

Pillay, 2003-2008 yılları arasında Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıç olarak görev yaptı. 2008-2014 yılları arasında ise BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri oldu.

2021'de BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin kurduğu bağımsız soruşturma komisyonunun başkanlığına getirildi. Pillay, 2025'te bu görevden ayrıldı. Hukukçu, 2025'te Sidney Barış Ödülü'ne, 2026'da ise Olof Palme Ödülü'ne layık görülmüştü.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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