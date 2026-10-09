2026 Nobel Barış Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu: Mandela'yı Savunan Hukukçu

Navi Pillay, 23 Eylül 1941'de Güney Afrika'nın Durban kentinde Hint kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. 1967'de Natal eyaletinde kendi hukuk bürosunu açan ilk beyaz olmayan kadın oldu. Apartheid döneminde rejime karşı mücadele eden aktivistleri savundu.

1995'te Nelson Mandela'nın aday göstermesiyle Güney Afrika Yüksek Mahkemesi'ne yargıç olarak atandı. Bu göreve gelen ilk beyaz olmayan kadın da oydu.

Ruanda'dan Lahey'e Uzanan Kariyer

Aynı yıl Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıçlığa başladı ve 1999-2003 yılları arasında mahkemenin başkanlığını yürüttü. Bu dönemde verilen tarihi Akayesu kararıyla, tecavüz ve cinsel saldırının soykırım suçu oluşturabileceği kabul edildi.

Pillay, 2003-2008 yılları arasında Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıç olarak görev yaptı. 2008-2014 yılları arasında ise BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri oldu.

2021'de BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin kurduğu bağımsız soruşturma komisyonunun başkanlığına getirildi. Pillay, 2025'te bu görevden ayrıldı. Hukukçu, 2025'te Sidney Barış Ödülü'ne, 2026'da ise Olof Palme Ödülü'ne layık görülmüştü.