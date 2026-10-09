2026 Nobel Barış Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu: Mandela'yı Savunan Hukukçu
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Nobel haftasında sıra, gözlerin en çok çevrildiği ödüle geldi. Norveç Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü Güney Afrikalı hukukçu ve eski BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navanethem 'Navi' Pillay'e verdi. Komite, Pillay'i barışı ve uluslararası hukuku geliştirme çabaları nedeniyle ödüle layık gördü.
İşte detaylar.
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Ödül Güney Afrikalı Hukukçu Navi Pillay'e Gitti
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Navi Pillay Kimdir? Mandela'yı Savunan Avukattan BM'nin İnsan Hakları Zirvesine
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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