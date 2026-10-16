article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Eski Senaristleri, Diziden Çıkarılan Feyza Civelek'le Buluştu

Kızılcık Şerbeti'nin Eski Senaristleri, Diziden Çıkarılan Feyza Civelek'le Buluştu

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 21:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristlerinin kaleme aldığı ilk bölüm ekrandayken sosyal medyada dikkat çeken bir kare paylaşıldı. Dizinin eski senaristleri, Nilay'a hayat veren Feyza Civelek'le bir araya geldi. Üstelik buluşmanın zamanlaması da gözlerden kaçmadı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin eski senaristleri Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem, dizinin yeni bölümü yayındayken Feyza Civelek'le aynı karede buluştu.

Kızılcık Şerbeti'nin eski senaristleri Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem, dizinin yeni bölümü yayındayken Feyza Civelek'le aynı karede buluştu.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde cuma akşamı yeni bölüm ekrandayken dizinin eski kalemlerinden bir fotoğraf paylaşıldı. Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem, kadrodan çıkarılan Feyza Civelek'le birlikte poz verdi.

Bu kareyi özel kılan bir ayrıntı daha var. Feyza Civelek, diziyi ilk bölümden beri yazan Melis Civelek'in kızı. Yani fotoğrafta, Kızılcık Şerbeti'yle yolları ayrılan anne ve kızı yan yana yer aldı. 4 sezon boyunca Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, yeni sezon öncesinde kanal tarafından dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

Bu akşamki 143. bölüm, yeni senaryo ekibinin imzasını taşıyan ilk bölüm oldu.

Bu akşamki 143. bölüm, yeni senaryo ekibinin imzasını taşıyan ilk bölüm oldu.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ayrılığı geçtiğimiz hafta gündeme gelmişti. Senaryonun ilerleyişine ilişkin anlaşmazlık iddiaları konuşulurken yapım şirketi Gold Film yaptığı açıklamayla ayrılığı doğrulamış, iki senariste teşekkür etmişti.

143. bölümden itibaren kalem Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'e geçti. Ekipteki en dikkat çeken isim, yıllarca Arka Sokaklar'ı yazan Ozan Yurdakul oldu.

Yeni ekibin ilk hamleleri de hızlı geldi. Nursema'nın diziye döneceği duyuruldu, kadroya Laçin Ceylan katıldı. Eski ekip ise yoluna Anne Yarısı ve Mavi Orkide projeleriyle devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın