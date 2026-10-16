Kızılcık Şerbeti'nin Eski Senaristleri, Diziden Çıkarılan Feyza Civelek'le Buluştu
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristlerinin kaleme aldığı ilk bölüm ekrandayken sosyal medyada dikkat çeken bir kare paylaşıldı. Dizinin eski senaristleri, Nilay'a hayat veren Feyza Civelek'le bir araya geldi. Üstelik buluşmanın zamanlaması da gözlerden kaçmadı.
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Kızılcık Şerbeti'nin eski senaristleri Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem, dizinin yeni bölümü yayındayken Feyza Civelek'le aynı karede buluştu.
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Bu akşamki 143. bölüm, yeni senaryo ekibinin imzasını taşıyan ilk bölüm oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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