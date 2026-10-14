Nursema Ölmemiş! Kızılcık Şerbeti'nde Kahrından Ölen "Nilay" Feyza Civelek Akıllara Geldi
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Kızılcık Şerbeti’nde 5. sezonun ilk bölümünde mezar taşı gösterilen Nursema’nın nasıl döneceği belli oldu. Kulislerden aktarılan bilgilere göre Nursema aslında hiç ölmemiş. Ancak bu sürpriz, izleyicinin aklına kardeşinin acısıyla hayatını kaybeden Nilay’ı getirdi. Nursema yaşıyorsa Nilay boşuna mı öldü?
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Kızılcık Şerbeti'nden ölüm senaryosuyla ayrılan Nursema karakteri geri dönüyor.
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Nilay, görümcesi Nursema'nın ölümünün ardından kahrından kansere yakalanarak hayatını kaybetmişti.
Seyirci bu ayrıntıyı "senaryo çelişkisi" olarak yorumladı, Nilay'ın da geri dönmesini isteyenler oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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