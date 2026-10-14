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Nursema Ölmemiş! Kızılcık Şerbeti'nde Kahrından Ölen "Nilay" Feyza Civelek Akıllara Geldi

Nursema Ölmemiş! Kızılcık Şerbeti'nde Kahrından Ölen "Nilay" Feyza Civelek Akıllara Geldi

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 17:46
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Kızılcık Şerbeti’nde 5. sezonun ilk bölümünde mezar taşı gösterilen Nursema’nın nasıl döneceği belli oldu. Kulislerden aktarılan bilgilere göre Nursema aslında hiç ölmemiş. Ancak bu sürpriz, izleyicinin aklına kardeşinin acısıyla hayatını kaybeden Nilay’ı getirdi. Nursema yaşıyorsa Nilay boşuna mı öldü?

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Kızılcık Şerbeti'nden ölüm senaryosuyla ayrılan Nursema karakteri geri dönüyor.

Kızılcık Şerbeti'nden ölüm senaryosuyla ayrılan Nursema karakteri geri dönüyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'ya ilk bölümden bu yana hayat veren Ceren Karakoç'un ekibe geri döneceğini bugün gazeteci Birsen Altuntaş duyurmuştu. Dönüşün nasıl gerçekleşeceği ise ilk etapta bilinmiyordu.

Kulislerden aktarılan son bilgilere göre yeni senaryoda Nursema'nın aslında ölmediği ortaya çıkacak. Böylece 5. sezonun ilk bölümünde ekrana yansıyan mezar taşı da hikâyede yeni bir anlam kazanacak.

Bu karar, diziyi ilk bölümden beri yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün görevi bırakmasının hemen ardından geldi. 143. bölümden itibaren kalem Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'de. Ekibe katılan Ozan Yurdakul, Arka Sokaklar'da ölü sanılan karakterleri yeniden ekrana getirmesiyle biliniyor.

Nilay, görümcesi Nursema'nın ölümünün ardından kahrından kansere yakalanarak hayatını kaybetmişti.

Nilay, görümcesi Nursema'nın ölümünün ardından kahrından kansere yakalanarak hayatını kaybetmişti.

Nursema'nın geri dönüş haberi sevinçle karşılanırken izleyicilerin gözünden kaçmayan bir ayrıntı oldu. 4 sezon boyunca Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay, 6 aylık zaman atlamasıyla açılan yeni sezonda ölerek diziye veda etmişti.

Hikâyeye göre Nilay, görümcesi Nursema'yı kaybetmenin acısını kaldıramadı. Kahrından hastalandı ve üç ay içinde kanserden hayatını kaybetti. 18 Eylül'de yayınlanan 139. bölümde iki kardeşin mezar taşları da ekrana gelmişti.

Şimdi ise tablo tamamen değişiyor. Nursema'nın yaşadığı ortaya çıkarsa Nilay, aslında hiç ölmemiş bir kardeşin yasını tutarken hayatını kaybetmiş olacak.

Seyirci bu ayrıntıyı "senaryo çelişkisi" olarak yorumladı, Nilay'ın da geri dönmesini isteyenler oldu.

Seyirci bu ayrıntıyı "senaryo çelişkisi" olarak yorumladı, Nilay'ın da geri dönmesini isteyenler oldu.

Sosyal medyada pek çok izleyici, Nilay'ın ölümünün bu yeni senaryoyla anlamsız hale geldiğini savundu. Kimi yorumlar ise yeni senaristlerin Nursema gibi Nilay'ı da hikâyeye geri getirmesi gerektiğini öne sürdü.

Ancak Nilay'ın dönüşü Nursema'nınki kadar kolay görünmüyor. Feyza Civelek, yeni sezon başlamadan kadrodan çıkarılmıştı. Ceren Karakoç da kısa süre önce Civelek sorulduğunda konuşmak istememişti.

Öte yandan Nursema'nın hangi bölümde ve nasıl bir hikâyeyle ekrana döneceğine dair yapım şirketinden ya da Ceren Karakoç'tan resmi bir açıklama henüz gelmedi. Yeni senaristlerin Nilay için de sürpriz bir planı olup olmadığı ise merakla bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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