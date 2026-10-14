Nursema Ölmemiş! Kızılcık Şerbeti'nde Kahrından Ölen "Nilay" Feyza Civelek Akıllara Geldi

Sosyal medyada pek çok izleyici, Nilay'ın ölümünün bu yeni senaryoyla anlamsız hale geldiğini savundu. Kimi yorumlar ise yeni senaristlerin Nursema gibi Nilay'ı da hikâyeye geri getirmesi gerektiğini öne sürdü.

Ancak Nilay'ın dönüşü Nursema'nınki kadar kolay görünmüyor. Feyza Civelek, yeni sezon başlamadan kadrodan çıkarılmıştı. Ceren Karakoç da kısa süre önce Civelek sorulduğunda konuşmak istememişti.

Öte yandan Nursema'nın hangi bölümde ve nasıl bir hikâyeyle ekrana döneceğine dair yapım şirketinden ya da Ceren Karakoç'tan resmi bir açıklama henüz gelmedi. Yeni senaristlerin Nilay için de sürpriz bir planı olup olmadığı ise merakla bekleniyor.