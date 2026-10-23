"Hilal" Dila Danışman'ın Kızılcık Şerbeti Paylaşımı Seyircide Ayrılık Sorusu Doğurdu
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Senarist değişikliğiyle kadrosu baştan sona sarsılan Kızılcık Şerbeti'nde gözler bu kez Hilal'e çevrildi. Dila Danışman'ın 'Hilal'im...' notuyla paylaştığı kareler, seyircinin aklına tek bir soru getirdi. Üstelik bu paylaşım, Ömer ile Kıvılcım'ın barışacağı konuşulurken geldi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Dila Danışman'ın "Hilal'im..." notuyla paylaştığı kareler seyirciyi ayrılık sorusuyla baş başa bıraktı.
Evrim Alasya'nın Barış Kılıç'la set kareleri, Ömer ile Kıvılcım'ın barışacağını düşündürmüştü.
Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti'nde kadro 5. sezonda peş peşe değişiyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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