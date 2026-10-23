"Hilal" Dila Danışman'ın Kızılcık Şerbeti Paylaşımı Seyircide Ayrılık Sorusu Doğurdu

Senarist değişikliğinin ardından Kızılcık Şerbeti'nde her paylaşım ayrı bir ipucu gibi okunuyor. Bu kez gündeme gelen isim, Ömer'in hayatına giren Hilal'i canlandıran Dila Danışman oldu.

Oyuncu, yeni bölüm öncesinde sosyal medya hesabından diziden sahnelerini paylaştı. Karelerin altına ise yalnızca 'Hilal'im...' yazdı. Kısa ama duygusal bu not, izleyicilerin gözünden kaçmadı. Paylaşımın bir veda mesajı mı yoksa karaktere duyulan sevginin ifadesi mi olduğu sosyal medyada tartışma yarattı.

Dila Danışman ya da yapım ekibi cephesinden şu ana kadar bir ayrılık açıklaması gelmedi. Ancak dizideki son gelişmeler, seyircinin bu soruyu neden sorduğunu da açıklıyor.