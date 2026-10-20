"Kıvılcım" Evrim Alasya'nın "KıvMer" Paylaşımı Kızılcık Şerbeti'nde Barışma Sinyali Verdi
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4. sezonda yollarını ayıran Kıvılcım ve Ömer'in akıbeti merak ediliyordu. Kıvılcım'a hayat veren Evrim Alasya, partneri Barış Kılıç'la çekilen fotoğrafları 'KıvMer' notuyla paylaştı. Senaryo ekibinin değiştiği dizide bu paylaşım, çiftin yeniden bir araya geleceğinin sinyali olarak yorumlandı.
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Evrim Alasya'nın "KıvMer" paylaşımı Kızılcık Şerbeti seyircisinin gözünden kaçmadı.
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4. sezonda ayrılan Kıvılcım ve Ömer, 5. sezonda Lider'in gelişiyle yeniden yakınlaşmıştı.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristleri, 143. bölümden itibaren hikâyeyi devraldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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