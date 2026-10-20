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"Kıvılcım" Evrim Alasya'nın "KıvMer" Paylaşımı Kızılcık Şerbeti'nde Barışma Sinyali Verdi

"Kıvılcım" Evrim Alasya'nın "KıvMer" Paylaşımı Kızılcık Şerbeti'nde Barışma Sinyali Verdi

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 19:16
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4. sezonda yollarını ayıran Kıvılcım ve Ömer'in akıbeti merak ediliyordu. Kıvılcım'a hayat veren Evrim Alasya, partneri Barış Kılıç'la çekilen fotoğrafları 'KıvMer' notuyla paylaştı. Senaryo ekibinin değiştiği dizide bu paylaşım, çiftin yeniden bir araya geleceğinin sinyali olarak yorumlandı.

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Evrim Alasya'nın "KıvMer" paylaşımı Kızılcık Şerbeti seyircisinin gözünden kaçmadı.

Evrim Alasya'nın "KıvMer" paylaşımı Kızılcık Şerbeti seyircisinin gözünden kaçmadı.

Evrim Alasya, Instagram hesabından Barış Kılıç'la birlikte çekilen kareleri paylaştı. Paylaşımda yer alan 'KıvMer' ifadesi, dizinin hayranlarının Kıvılcım ve Ömer çiftine verdiği isim olarak biliniyor.

Paylaşımın zamanlaması da dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti, 5. sezonun ortasında senaryo ekibini değiştirdi ve yeni senaristlerin yazdığı bölümler ekrana gelmeye başladı. Bu nedenle Alasya'nın tek kelimelik notu, yeni dönemde Kıvılcım ile Ömer hikâyesinin nereye gideceğine dair bir ipucu olarak okundu. Paylaşımın bir set anısı mı yoksa yeni hikâyenin habercisi mi olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

4. sezonda ayrılan Kıvılcım ve Ömer, 5. sezonda Lider'in gelişiyle yeniden yakınlaşmıştı.

4. sezonda ayrılan Kıvılcım ve Ömer, 5. sezonda Lider'in gelişiyle yeniden yakınlaşmıştı.

Barış Kılıç'ın canlandırdığı Ömer ile Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım, 4. sezonda bir kez daha ayrılmıştı. 137. bölümde ilişkiye son noktayı koyan Ömer, Hilal ile yakınlaşmıştı. Pişman olan Kıvılcım'ın bebeğiyle Ömer'in evine gittiğinde kapıyı Hilal'in açması, sezonun en çok konuşulan sahnelerinden biri olmuştu.

5. sezonda ise hikâyeye Murat Aygen'in canlandırdığı Lider dahil oldu. 140. bölümde Kıvılcım'ı Lider'in evinde gören Ömer kıskançlığını gizleyemedi ve eski duygularını hatırladı. Ancak o dönem seyirci, çiftin sürekli ayrılıp barıştırılmasına tepki göstermiş, 5 sezondur aynı hikâyenin başa sarıldığını savunmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristleri, 143. bölümden itibaren hikâyeyi devraldı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristleri, 143. bölümden itibaren hikâyeyi devraldı.

Dizinin ilk bölümünden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ayrılmasının ardından kalem Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan dört kişilik ekibe geçti. Yeni ekibin yazdığı ilk bölüm, 5. sezonun en yüksek reytingini alarak dikkat çekmişti. Senarist değişikliğinin ardından dizinin hangi karakterlere ağırlık vereceği de merak konusu oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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