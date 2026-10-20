"Kıvılcım" Evrim Alasya'nın "KıvMer" Paylaşımı Kızılcık Şerbeti'nde Barışma Sinyali Verdi

Barış Kılıç'ın canlandırdığı Ömer ile Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım, 4. sezonda bir kez daha ayrılmıştı. 137. bölümde ilişkiye son noktayı koyan Ömer, Hilal ile yakınlaşmıştı. Pişman olan Kıvılcım'ın bebeğiyle Ömer'in evine gittiğinde kapıyı Hilal'in açması, sezonun en çok konuşulan sahnelerinden biri olmuştu.

5. sezonda ise hikâyeye Murat Aygen'in canlandırdığı Lider dahil oldu. 140. bölümde Kıvılcım'ı Lider'in evinde gören Ömer kıskançlığını gizleyemedi ve eski duygularını hatırladı. Ancak o dönem seyirci, çiftin sürekli ayrılıp barıştırılmasına tepki göstermiş, 5 sezondur aynı hikâyenin başa sarıldığını savunmuştu.