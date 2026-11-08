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Yaşam
Japonya'nın En Korkutucu Merdiveni: Basamaklar Neredeyse Dimdik

Japonya'nın En Korkutucu Merdiveni: Basamaklar Neredeyse Dimdik

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 09:56
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Japonya'nın Gifu bölgesindeki Gero kasabasında bir nehir setine oyulmuş merdiven sosyal medyada gündem oldu. Bazı açılardan neredeyse dikey görünen merdivenin basamakları o kadar dar ki ayak zor sığıyor. Tutunmak için ise yalnızca paslı bir korkuluk var.

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Merdiven balık tutmak isteyen köylüler için yapıldı

Merdiven balık tutmak isteyen köylüler için yapıldı

Merdiven, Gero'nun Kanayamacho bölgesindeki 10 metre yüksekliğindeki beton nehir setinin üzerinde yer alıyor. Yerel basına göre yapımı 1960'ların başına uzanıyor. O yıllarda yetkililer bölgeyi sellerden korumak için beton bir set inşa etti. Köylüler Maze Nehri'nin kıyısına inip balık tutamadıklarından şikayet edince sete merdiven eklendi.

Merdivenin bu kadar dik olmasının nedeni basamak ölçüleri. Normalde basamağın derinliği yüksekliğinin iki katı olurken burada ikisi birbirine eşit. Yetkililer resmi bir açıklama yapmasa da tasarımın maliyeti düşürmek için böyle yapıldığı düşünülüyor.

Turizm derneği bile merdiveni önermiyor

Turizm derneği bile merdiveni önermiyor

Merdivenin fotoğrafları ve videoları, bir amatör fotoğrafçının paylaşımlarıyla birkaç hafta içinde internette yayıldı. Gero'nun turizm derneği ise yaralanma riski yüzünden merdiveni bir turistik yer olarak tanıtmak istemiyor. Derneğin sözcüsü Japon gazetesi Mainichi Shimbun'a 'Merdivenin güvenli olduğunu söyleyemeyiz. İnsanlardan olası yaralanmaların sorumluluğunu üstlenmelerini istiyoruz' dedi.

Merdiveni çıkmak bile zor ama asıl tehlike inerken başlıyor. Baş döndüren eğim, dar ve yosun tutmuş basamaklarla birleşince inişi oldukça riskli hale getiriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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