Japonya'nın En Korkutucu Merdiveni: Basamaklar Neredeyse Dimdik

Merdivenin fotoğrafları ve videoları, bir amatör fotoğrafçının paylaşımlarıyla birkaç hafta içinde internette yayıldı. Gero'nun turizm derneği ise yaralanma riski yüzünden merdiveni bir turistik yer olarak tanıtmak istemiyor. Derneğin sözcüsü Japon gazetesi Mainichi Shimbun'a 'Merdivenin güvenli olduğunu söyleyemeyiz. İnsanlardan olası yaralanmaların sorumluluğunu üstlenmelerini istiyoruz' dedi.

Merdiveni çıkmak bile zor ama asıl tehlike inerken başlıyor. Baş döndüren eğim, dar ve yosun tutmuş basamaklarla birleşince inişi oldukça riskli hale getiriyor.