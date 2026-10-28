Genetik Mühendisi Dilara Sarı Tuvaletten Aldığı Örneklerle Denedi: Sirke mi Çamaşır Suyu mu Daha İyi Temizler?

Evlerimizde temizlik denince akla ilk gelen iki ürün sirke ve çamaşır suyu oluyor. Özellikle sirke, doğal bir temizleyici olarak ülkemizde çok sık tercih ediliyor ve birçoğumuz onu adeta bir dezenfektan gibi görüyor. Çamaşır suyunu fazla kimyasal bulan herkes sirkeye yöneliyor. Peki mutfaktan banyoya her yerde kullandığımız bu ürün, bakterilere karşı gerçekten aynı işi görüyor mu?
Genetik mühendisi Dilara Sarı, kirli bir tuvaletten aldığı örnekleri petri kaplarında inceleyerek sirke ile çamaşır suyunun etkisini karşılaştırdı. Hiçbir şey uygulanmamış örnekte yoğun bir bakteri üremesi görülürken, sirke uygulanan örnekte aradaki fark çok az kaldı. Çamaşır suyu uygulanan kap ise pek çok kişinin kafasındaki soru işaretini gidermiş oldu.
Peki sirke ile çamaşır suyu bakterilere karşı nasıl çalışıyor?
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