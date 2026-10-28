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Genetik Mühendisi Dilara Sarı Tuvaletten Aldığı Örneklerle Denedi: Sirke mi Çamaşır Suyu mu Daha İyi Temizler?

Genetik Mühendisi Dilara Sarı Tuvaletten Aldığı Örneklerle Denedi: Sirke mi Çamaşır Suyu mu Daha İyi Temizler?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.10.2026 - 08:36

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Evlerimizde temizlik denince akla ilk gelen iki ürün sirke ve çamaşır suyu oluyor. Özellikle sirke, doğal bir temizleyici olarak ülkemizde çok sık tercih ediliyor ve birçoğumuz onu adeta bir dezenfektan gibi görüyor. Çamaşır suyunu fazla kimyasal bulan herkes sirkeye yöneliyor. Peki mutfaktan banyoya her yerde kullandığımız bu ürün, bakterilere karşı gerçekten aynı işi görüyor mu?

Genetik mühendisi Dilara Sarı, kirli bir tuvaletten aldığı örnekleri petri kaplarında inceleyerek sirke ile çamaşır suyunun etkisini karşılaştırdı. Hiçbir şey uygulanmamış örnekte yoğun bir bakteri üremesi görülürken, sirke uygulanan örnekte aradaki fark çok az kaldı. Çamaşır suyu uygulanan kap ise pek çok kişinin kafasındaki soru işaretini gidermiş oldu.

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Peki sirke ile çamaşır suyu bakterilere karşı nasıl çalışıyor?

Peki sirke ile çamaşır suyu bakterilere karşı nasıl çalışıyor?

Sirkenin içindeki asetik asit bazı bakterilerin üremesini yavaşlatabiliyor ve yüzeylerdeki kireç ile yağ tabakasını çözmekte işe yarıyor. Ancak mutfak sirkesinde asetik asit oranı yalnızca yüzde 5 civarında olduğu için dirençli bakterilere karşı yetersiz kalıyor ve resmi olarak dezenfektan sayılmıyor. Bu nedenle sirke temizlik için iyi bir yardımcı olsa da yüzeyi hijyenik hale getirmek istediğimiz yerlerde tek başına güvenilir bir seçenek olmuyor. Sarı da sebze yıkarken sirkeyi kendisinin de kullandığını ve salmonella gibi bakterilerin azalmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Çamaşır suyundaki sodyum hipoklorit ise bakterilerin hücre yapısına ve proteinlerine zarar vererek onları etkisiz hale getiriyor. Kullanım talimatına uygun seyreltildiğinde bakterilere, virüslere ve mantarlara karşı etkili sayılıyor. Ancak bu etkinin oluşması için yüzeyin önce deterjanla temizlenmesi ve çamaşır suyunun üzerinde birkaç dakika bekletilmesi gerekiyor. Yüzeyde kalan kir ve organik atıklar çamaşır suyunun gücünü düşürüyor.

Bir de unutmamamız gereken önemli bir nokta var. Sirke ile çamaşır suyu asla birbirine karıştırılmamalı, çünkü bir araya geldiklerinde solunum yollarını tahriş eden klor gazı açığa çıkıyor. Çamaşır suyu amonyak içeren ürünlerle de karıştırılmamalı ve kullanım sırasında ortamın havalandırılması gerekiyor. Yani evimizdeki her yüzey için aynı ürünü seçmek yerine, amacımıza göre doğru ürünü seçmek ve ürünleri birbirinden ayrı kullanmak çok daha güvenli.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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