Genetik Mühendisi Dilara Sarı Tuvaletten Aldığı Örneklerle Denedi: Sirke mi Çamaşır Suyu mu Daha İyi Temizler?

Sirkenin içindeki asetik asit bazı bakterilerin üremesini yavaşlatabiliyor ve yüzeylerdeki kireç ile yağ tabakasını çözmekte işe yarıyor. Ancak mutfak sirkesinde asetik asit oranı yalnızca yüzde 5 civarında olduğu için dirençli bakterilere karşı yetersiz kalıyor ve resmi olarak dezenfektan sayılmıyor. Bu nedenle sirke temizlik için iyi bir yardımcı olsa da yüzeyi hijyenik hale getirmek istediğimiz yerlerde tek başına güvenilir bir seçenek olmuyor. Sarı da sebze yıkarken sirkeyi kendisinin de kullandığını ve salmonella gibi bakterilerin azalmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Çamaşır suyundaki sodyum hipoklorit ise bakterilerin hücre yapısına ve proteinlerine zarar vererek onları etkisiz hale getiriyor. Kullanım talimatına uygun seyreltildiğinde bakterilere, virüslere ve mantarlara karşı etkili sayılıyor. Ancak bu etkinin oluşması için yüzeyin önce deterjanla temizlenmesi ve çamaşır suyunun üzerinde birkaç dakika bekletilmesi gerekiyor. Yüzeyde kalan kir ve organik atıklar çamaşır suyunun gücünü düşürüyor.

Bir de unutmamamız gereken önemli bir nokta var. Sirke ile çamaşır suyu asla birbirine karıştırılmamalı, çünkü bir araya geldiklerinde solunum yollarını tahriş eden klor gazı açığa çıkıyor. Çamaşır suyu amonyak içeren ürünlerle de karıştırılmamalı ve kullanım sırasında ortamın havalandırılması gerekiyor. Yani evimizdeki her yüzey için aynı ürünü seçmek yerine, amacımıza göre doğru ürünü seçmek ve ürünleri birbirinden ayrı kullanmak çok daha güvenli.