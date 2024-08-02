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Instagram Kapatılınca Ne Hale Düştüğü Merak Edilen "Influencerlar" X'in Goygoyuna Büyük Malzeme Oldu!

Instagram Kapatılınca Ne Hale Düştüğü Merak Edilen "Influencerlar" X'in Goygoyuna Büyük Malzeme Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 15:09

Günümüzün en revaçta mesleklerinden biri olan ve herkesin olayım da kurtulayım dediği Influencerlık mesleği Instagram'ın kapatılamsıyla birlikte vurgun yedi! X kullanıcıları bu fırsatı kaçırmadı ve Influencerları goygoy malzemesi haline getirdi.

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Şüphesiz herkesin bildiği ama tam olarak ne yaptıklarını anlamadığı "İnfluncer" mesleği günümüzün hem en çok kıskanılan hem de tepki çeken mesleklerinden biri haline geldi. Fakat geçtiğimiz saatlerde Influncerların ekmek teknesi olan Instagram uygulamasına erişim engeli gelmesiyle düştükleri hal merak konusu oldu.

Şüphesiz herkesin bildiği ama tam olarak ne yaptıklarını anlamadığı "İnfluncer" mesleği günümüzün hem en çok kıskanılan hem de tepki çeken mesleklerinden biri haline geldi. Fakat geçtiğimiz saatlerde Influncerların ekmek teknesi olan Instagram uygulamasına erişim engeli gelmesiyle düştükleri hal merak konusu oldu.

Bu talihsiz durum X kullanıcılarına büyük goygoy malzemesi oldu tabii!

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