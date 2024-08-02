Annesinin En Büyük Destekçisi: Gülşen'i En Ön Sıradan İzleyen Azur Benan'ın Duyduğu Hayranlık Gözleri Doldurdu

Sahnede devleşen Gülşen’i eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan konserinde yalnız bırakmadı. Eşinin kıyafet seçimleri hakkında konuşan Çolakoğlu'nun ardından bir destek de oğlundan geldi! Annesini hayran hayran izleyen Azur Benan'ın hareketleri duygulandırdı.