Annesinin En Büyük Destekçisi: Gülşen'i En Ön Sıradan İzleyen Azur Benan'ın Duyduğu Hayranlık Gözleri Doldurdu
Annesinin En Büyük Destekçisi: Gülşen'i En Ön Sıradan İzleyen Azur Benan'ın Duyduğu Hayranlık Gözleri Doldurdu
Sahnede devleşen Gülşen’i eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan konserinde yalnız bırakmadı. Eşinin kıyafet seçimleri hakkında konuşan Çolakoğlu'nun ardından bir destek de oğlundan geldi! Annesini hayran hayran izleyen Azur Benan'ın hareketleri duygulandırdı.
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Ünlü şarkıcı Gülşen, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Son dönemdeki projeleri ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Gülşen, sosyal medyada paylaştığı anlar ve özel etkinliklerle de büyük ilgi topluyor.
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Hem enerjik sahne şovları hem de güçlü vokaliyle dikkat çeken Gülşen’in, hem müziğe olan tutkusunu hem de özel hayatındaki yenilikleri merakla takip ediliyor.
Yapımcı ve aranjör Ozan Çolakoğlu ile 2016 senesinde evlenen güzel isim 2017 senesinde sevimli oğlu Azur Benan'ı kucağına almış ve bir yandan da sevimli ailesiyle dikkat çekmeye başlamıştı.
Gülşen'i geçtiğimiz gün gerçekleşen Harbiye konserinde yalnız bırakmayan Çolakoğlu ve biricik oğulları hem sözleriyle hem de şarkıcı sahnedeyken gösterdikleri hayranlıkla beğeni topladı.
Her zamanki gibi iddiasını konuşturan Gülşen'i Azur Benan en ön sıradan elinde telefonla annesini kaydederek izledi! Minik elleriyle dakikalarca video kaydeden Azur belli ki annesinin bir numaralı hayranı!
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