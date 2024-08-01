Düğünü ve Samimi Tavırlarıyla Herkesin Beğenisini Toplayan Karsu Şampanyanın Patlamasıyla Kendini Yerde Buldu!

Geçtiğimiz gün Hollandalı Mike Schrama ile dünyaevine girdi. Rüya gibi bir düğünle evlenen Karsu gelinliğinden, gelin alımına her detayla kendine hayran bıraktı. Düğünden yeni videolar paylaşan isim düştüğü anlarla ve mimikleriyle güldürdü.