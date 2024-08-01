Düğünü ve Samimi Tavırlarıyla Herkesin Beğenisini Toplayan Karsu Şampanyanın Patlamasıyla Kendini Yerde Buldu!
Düğünü ve Samimi Tavırlarıyla Herkesin Beğenisini Toplayan Karsu Şampanyanın Patlamasıyla Kendini Yerde Buldu!
Geçtiğimiz gün Hollandalı Mike Schrama ile dünyaevine girdi. Rüya gibi bir düğünle evlenen Karsu gelinliğinden, gelin alımına her detayla kendine hayran bıraktı. Düğünden yeni videolar paylaşan isim düştüğü anlarla ve mimikleriyle güldürdü.
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Şüphesiz tanıdığımız en samimi insanlardan biri olan ve sempatik tavırlarıyla her seferide gönüllerde taht kuran Karsu sadece şarkılarıyla değil iyi kalpliliğiyle de biliniyor.
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Geçtiğimiz gün rüya gibi bir düğünle Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile evlenen isim düğünüyle de gelinliğiyle de bir an olsun unutmadığı gelenekleriyle de çok beğenilmişti.
Güzeller güzeli isim bu özel günden yaptığı paylaşımlarıyla ilgi odağı olmuş, mutluluğu gözlerine yansıyan isim yine görüntülerdeki hallerine birçok övgü almıştı.
Masal gibi düğününden yaptığı paylaşımlara son hızda devam eden şarkıcı kutlama için patlattıkları şampanyadan korkunca dengesini kaybedip kendini yerde buldu!
Dengesini koruyamayıp düşen isim damat tarafından kaldırıldı, ve davetlilere son derece sempatik tavırlarla 'iyiyim' demeyi ihmal etmedi. Konuşması sırasında birkaç kere daha patlayan şampanyalardan korkan Karsu resmen mimikleriyle günümüzü şenlendirdi!
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