İhanetin Üstüne Sünger mi Çekti? Barbara Palvin'in Dylan Sprouse ile Paylaşımı Kafaları Allak Bullak Etti

İhanet iddialarıyla çalkalanan Barbara Palvin ve Dylan Sprouse evliliğinin çatırdadığı düşünülmüş fakat ikiden herhangi bir hamle gelmemişti. Çok yakıştırılan çiftimiz bu iddialara sessiz kalmayı tercih etmişti. Palvin çıkan haberlerden 2 ay sonra aşka gelerek yanıt verdi!