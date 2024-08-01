İhanetin Üstüne Sünger mi Çekti? Barbara Palvin'in Dylan Sprouse ile Paylaşımı Kafaları Allak Bullak Etti
İhanetin Üstüne Sünger mi Çekti? Barbara Palvin'in Dylan Sprouse ile Paylaşımı Kafaları Allak Bullak Etti
İhanet iddialarıyla çalkalanan Barbara Palvin ve Dylan Sprouse evliliğinin çatırdadığı düşünülmüş fakat ikiden herhangi bir hamle gelmemişti. Çok yakıştırılan çiftimiz bu iddialara sessiz kalmayı tercih etmişti. Palvin çıkan haberlerden 2 ay sonra aşka gelerek yanıt verdi!
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Son yıllarda moda dünyasının parlayan yıldızlarından biri olarak adından söz ettiren Barbara Palvin, magazin dünyasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Güzelliği ve etkileyici kariyeriyle dikkat çeken Palvin, hem podyumlarda hem de sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.
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Modellikte zirveye yerleşen isim, Dylan Sprouse ile yaptığı evlilikle ilgi çekmiş, düğünüyle de çok konuşulmuş, ardından kocasına olan aşkıyla gündeme gelir olmuştu.
2018 senesinde başlayan dolu dizgin aşklarıyla dikkat çeken Palvin ve Sprouse çifti daha evleneli bir sene bile olmadan aralarındaki çatırdamalarla manşetlere yerleşmişti.
Çok yakıştıran ikili, Sprouse'un 17 yaşındaki bir kızla güzelleri güzeli Palvin'i aldattığı iddialarıyla sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki çekmişti.
İddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden çift uzun bir süre herhangi bir açıklama yapamamış ve herkesi merakta bırakmıştı. Olayların üzerinden iki ay geçmesinin ardından Palvin biricik kocasıyla dudak dudağa yaptığı paylaşımla bir nevi "her şey yolunda" dedi!
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Sizce Barbara Palvin ihanetin üstüne sünger çekmiş olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇
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