Beşinci Çocuktan Prim Kasmaya Çalışan Özlem Öz, Günlük Instagram Dozunu Alamayınca X'te Alay Konusu Oldu!
Beşinci Çocuktan Prim Kasmaya Çalışan Özlem Öz, Günlük Instagram Dozunu Alamayınca X'te Alay Konusu Oldu!
Özel hayatını sosyal medya hesabında yaşayan Özlem Öz son zamanlarda 5. çocuk iddialarıyla gündem geliyordu. Kocasına yaptığı sahte hamilelik testiyle şaka yapan ve 5. çocuğa hamile olduğunu söyleyen Öz, yaka silktirmişti. Instagram'a gelen erişim engelliyle birlikte Öz, goygoyculuk malzemesi oldu.
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Sosyal medya hesabını kendi hayatının merkezine yerleştiren, çocuklarını da takipçilerinin gözü önünde büyüten Özlem Öz gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri.
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Boy boy kızlarından hamilelik haberlerine kadar her detayı paylaşmasıyla ilgi çekerken, bu kadar sosyal medya bağlı olması sık sık eleştiriliyor tabii.
Son olarak 4. çocuğunu "nihayetinde erkek olarak" kucağına alan isim yen, doğum yapmasına rağmen kocasına yaptığı 5. çocuk şakasıyla eleştiri almıştı.
Özlem hanım tam bu "şaka" videosundan prim kasıp "15 gün sonra açıklayacaklarım var çok mutlu haber" demeye...
Takipçilerinin aklında yalnızca "beşinci çocuk" fikrini oluşturabilecek sinyalleri sıralamaya başlamıştı ki Türkiye'de Instagram'a erişim çat diye kapatıldı.
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Dilan Polat'ın tıpkısının aynısı gibi günde 1000 tane story atan, attığı her adımı paylaşan Özlem Öz'ün tam da etkileşimin dibine vuracakken şimdi ne halde olduğu X kullanıcılarının diline fena düştü tabii....
Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 😂
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