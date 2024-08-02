Beşinci Çocuktan Prim Kasmaya Çalışan Özlem Öz, Günlük Instagram Dozunu Alamayınca X'te Alay Konusu Oldu!

Özel hayatını sosyal medya hesabında yaşayan Özlem Öz son zamanlarda 5. çocuk iddialarıyla gündem geliyordu. Kocasına yaptığı sahte hamilelik testiyle şaka yapan ve 5. çocuğa hamile olduğunu söyleyen Öz, yaka silktirmişti. Instagram'a gelen erişim engelliyle birlikte Öz, goygoyculuk malzemesi oldu.