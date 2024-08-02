Mert Ramazan Demir'le Ayrılan Afra Saraçoğlu Sorular Karşısında Paniğe Kapılınca Yolunu Kaybetti!
Mert Ramazan Demir'le Ayrılan Afra Saraçoğlu Sorular Karşısında Paniğe Kapılınca Yolunu Kaybetti!
Ayrılık haberleri hakkında ilk defa konuşan Mert Ramazan Demir'in ardından Afra Saraçoğlu da magazin muhabirlerine ilk defa yakalandı. Doğrulanan ayrılık iddialarının ardından sorulan sorular karşısında paniğe kapılan ve kaçacak yer bulamayan Afra Saraçoğlu gireceği mekanın kapısını karıştırdı!
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Yer aldıkları Yalı Çapkını dizisinin başrollerini paylaşan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikilisi diziden çok yaşadıkları oldukça çalkantılı aşkla gündeme geliyordu desek yeridir.
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İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren ikilimiz birlikte çıktıkları tatil sonrası yine birbirlerini takipten çıkarak ayrılık iddialarını başlatmıştı.
Çiftimiz ayrılık iddialarıyla ilgili hiç konuşmasa da muhabirlerin sorularına sessiz kalıyor, halleri ve tavırlarıyla ufak ipuçları veriyordu.
Fakat çıkan haberler yüzünden midir bilinmez fakat Demir bir anda son derece keyifli bir şekilde muhabirlere yakalanmış ve ayrılık iddialarıyla ilgili ilk kez konuşmuştu.
Demir'in açıklamasının ardından ilk defa görüntülenen Saraçoğlu'na da birinci ağızdan onaylanan ayrılık sorulunca kendisi anında paniğe kapıldı! Kaçacak yer bulamayan Afra Saraçoğlu mekanın kapısını bulamadı, yanlış yöne doğru yürüyen isim uyarılar sonucu yolunu buldu.
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İşte kaçacak yer bulamayan Afra Saraçoğlu'nun panik dolu anları👇
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