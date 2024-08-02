Mert Ramazan Demir'le Ayrılan Afra Saraçoğlu Sorular Karşısında Paniğe Kapılınca Yolunu Kaybetti!

Ayrılık haberleri hakkında ilk defa konuşan Mert Ramazan Demir'in ardından Afra Saraçoğlu da magazin muhabirlerine ilk defa yakalandı. Doğrulanan ayrılık iddialarının ardından sorulan sorular karşısında paniğe kapılan ve kaçacak yer bulamayan Afra Saraçoğlu gireceği mekanın kapısını karıştırdı!