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Sosyal Medyada Ronaldo'nun Evinden Çıktığı Yönünde Bir Haber Paylaşan Alizade Goygoycuların Diline Düştü

Sosyal Medyada Ronaldo'nun Evinden Çıktığı Yönünde Bir Haber Paylaşan Alizade Goygoycuların Diline Düştü

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 14:59

Sosyal medya hesabında Ronaldo'nun evinden çıktığına dair bir haber paylaşan Alizade, goygoycuların diline fena düştü.

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Berkcan Güven ile piyasaya sürdüğü "24/7" şarkısıyla tüm müzik listelerini sallayan Alizade'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Berkcan Güven ile piyasaya sürdüğü "24/7" şarkısıyla tüm müzik listelerini sallayan Alizade'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü rapçi, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi haline geldi biliyorsunuz ki.

Ünlü rapçi, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi haline geldi biliyorsunuz ki.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde Alizade'nin Ronaldo'nun evinden çıktığını iddia eden görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde Alizade'nin Ronaldo'nun evinden çıktığını iddia eden görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Bu görüntülerin üstüne Alizade de Instagram hesabı üzerinden aynı haberi paylaşıp "Ronaldo'cum aşkım benim, sevgilim" notunu düşünce X ahalisinin diline düşmekten kurtulamadı.

Bu görüntülerin üstüne Alizade de Instagram hesabı üzerinden aynı haberi paylaşıp "Ronaldo'cum aşkım benim, sevgilim" notunu düşünce X ahalisinin diline düşmekten kurtulamadı.

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