Prens Dizisinin Orion'u Onur Özaydın 'Şöhret Derecesi Arttıkça Değişen' Meslektaşlarına Büyük Taş Attı!
Prens Dizisinin Orion'u Onur Özaydın 'Şöhret Derecesi Arttıkça Değişen' Meslektaşlarına Büyük Taş Attı!
Prens dizisinde hayat verdiği Orion karakteri ile gönülleri feth eden Onur Özaydın, X hesabından yaptığı son paylaşımla meslektaşlarına büyük taş attı!
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Öyle Bir Geçer Zaman ki, Yargı ve Aşk Masalı gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Onur Özaydın'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Şimdilerde Prens dizisinde hayat verdiği Orion karakteri ile gönülleri feth eden Onur Özaydın, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ile de sık sık gündemimizdeki yerini alıyor.
Ünlü oyuncu bu kez de X hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi! Şöhret derecesi arttıkça değişen meslektaşlarından dert yanan Özaydın'ın açıklamalarının kime olduğu ise merak konusu oldu!
İşte Onur Özaydın'ın paylaşımı 👇🏻
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