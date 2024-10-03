Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Son Paylaşımına Gelen 'Estetik' Yorumlarına Sessiz Kalamadı!
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Son Paylaşımına Gelen 'Estetik' Yorumlarına Sessiz Kalamadı!
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman son paylaşımları ile sosyal medyayı yıktı geçti. Ünlü oyuncu paylaşımlarına gelen estetik yorumlarına ise sessiz kalamadı!
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Kızılcık Şerbeti dizisindeki "Alev" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Müjde Uzman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda art arda yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekmiş, sarsıldığını anlatan upuzun metinler ve videolar paylaşmıştı hatırlarsanız.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Alev karakterine veda eden ve şimdilerde yeni projesi için kolları sıvayan Uzman, bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi.
Uzman'ın sosyal medyayı yakıp geçen pozları beğeni yağmuruna tutulurken ünlü oyuncuyu tanımakta güçlük çekenler de oldu tabii!
Müjde Uzman ise 'Shop mu? Estetik mi?' soruları karşısında sessiz kalamadı ve kendini açıklama ihtiyacı hissetti!
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Önce "Dolgu mu? shop mu?" diye soran takipçisine sadece "Makyaj" cevabını veren Uzman 👇🏻
Aldığı yorumların çok enteresan olduğunu düşünmeden geçemedi 👇🏻
En sonunda yorumlara dayanamayan Uzman takipçisine "Umrumda değil, çürüyüp gideceğiz zaten" cevabını verdi.
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