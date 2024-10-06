Sosyal Medyada İnfial Yaratan ‘Şantaj’ Videosu Kurgu Çıktı
Sosyal Medyada İnfial Yaratan ‘Şantaj’ Videosu Kurgu Çıktı
Kendisine şantaj yapıldığı için vücudunu kesmek zorunda kaldığını açıklayan küçük kızın sosyal medyada paylaştığı ifşa videosu büyük olay yaratırken konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada “Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir” dedi.
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Her geçen gün şiddet haberleri ve detayları artarken sosyal medyada yayılan bir video da izleyen herkesin adeta kanını dondurdu. Sosyal medyadan bir video paylaşan küçük bir kız, sahte ihbarlar ve şantajlarla kendisine zorla eylemlerde bulundurulduğunu söyledi.
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Küçük kız, tehdit eden isimleri sayarak, kendini kesmediği takdirde ailesine kendisiyle ilgili her şeyin anlatılacağı yönünde tehditler aldığını ifade etti. Kendisini yaraladığı anların fotoğraflarını da paylaşan küçük kız "Ben bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum" diyerek yardım istedi.
Sosyal medyada olay yaratan görüntüler sonrasında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre yaşanan olayın 'kurgu' olduğu ortaya çıktı. İşte o açıklama:
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