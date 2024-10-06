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Sosyal Medyada İnfial Yaratan ‘Şantaj’ Videosu Kurgu Çıktı

Sosyal Medyada İnfial Yaratan ‘Şantaj’ Videosu Kurgu Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.10.2024 - 13:24 Son Güncelleme: 06.10.2024 - 14:00

Kendisine şantaj yapıldığı için vücudunu kesmek zorunda kaldığını açıklayan küçük kızın sosyal medyada paylaştığı ifşa videosu büyük olay yaratırken konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada “Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir” dedi. 

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Her geçen gün şiddet haberleri ve detayları artarken sosyal medyada yayılan bir video da izleyen herkesin adeta kanını dondurdu. Sosyal medyadan bir video paylaşan küçük bir kız, sahte ihbarlar ve şantajlarla kendisine zorla eylemlerde bulundurulduğunu söyledi.

Her geçen gün şiddet haberleri ve detayları artarken sosyal medyada yayılan bir video da izleyen herkesin adeta kanını dondurdu. Sosyal medyadan bir video paylaşan küçük bir kız, sahte ihbarlar ve şantajlarla kendisine zorla eylemlerde bulundurulduğunu söyledi.

Küçük kız, tehdit eden isimleri sayarak, kendini kesmediği takdirde ailesine kendisiyle ilgili her şeyin anlatılacağı yönünde tehditler aldığını ifade etti. Kendisini yaraladığı anların fotoğraflarını da paylaşan küçük kız "Ben bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum" diyerek yardım istedi.

Küçük kız, tehdit eden isimleri sayarak, kendini kesmediği takdirde ailesine kendisiyle ilgili her şeyin anlatılacağı yönünde tehditler aldığını ifade etti. Kendisini yaraladığı anların fotoğraflarını da paylaşan küçük kız "Ben bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum" diyerek yardım istedi.

Sosyal medyada olay yaratan görüntüler sonrasında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre yaşanan olayın 'kurgu' olduğu ortaya çıktı. İşte o açıklama:

Sosyal medyada olay yaratan görüntüler sonrasında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre yaşanan olayın 'kurgu' olduğu ortaya çıktı. İşte o açıklama:

'Siber Daire Başkanlığımız bir kız çocuğunun sosyal medyadaki “Bir Program” üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir.

Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına alınmıştır. İfade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecektir.

E.N.B. adlı çocuğun “tehdit ve şantaja maruz kaldığı” sözde görüntüleri, “Halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon” yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır.

Aziz Milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provakatif paylaşımlara, algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum.

Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten, halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız!'

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