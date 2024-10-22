Sinir Krizi Geçirmiş: Çağla Şıkel Oğlu Kuzey'in Ergenlik Döneminde Yaşadığı Bir Anıyı Anlattı!
Sinir Krizi Geçirmiş: Çağla Şıkel Oğlu Kuzey'in Ergenlik Döneminde Yaşadığı Bir Anıyı Anlattı!
Büyük oğlu Kuzey ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü manken Çağla Şıkel, Bambaşka Sohbetler isimli bir programa katıldı. Şıkel bu sefer de büyük oğlunun ergenliğinde yaşadıkları bir olay üzerinden sinir krizi geçirdiği anları anlattı.
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90'lı yılların sonunda beğenilen mankenlerden birisi olarak hayatımıza giren Çağla Şıkel, ardından dizi oyunculuğunu da deneyimlemiş ve ardından Cennet Mahallesi dizisinin ''Sultan''ı olarak televizyon ekranlarında karşımıza çıkmıştı.
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Şıkel, şarkıcı Emre Altuğ ile 2008 yılında hayatını birleştirmiş fakat ne yazık ki ünlü çift, takvimler 2015 yılını gösterdiğinde yollarını ayırma kararı almıştı.
Altuğ ile yedi yıl süren bu evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan ünlü manken, şimdilerde sosyal medyasını epey aktif kullanıyor ve çocuklarıyla birlikte yeni sosyal medya akımlarına katıldıkları anları takipçileriyle sık sık paylaşıyor.
Geçtiğimiz aylarda oğlu Kuzey'e olan ''platonik'' aşkıyla gündeme gelen Şıkel, sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra katıldığı programlarda ve verdiği röportajlarda da oğullarından ve onlara olan sevgisinden bahsetmeyi epey seven bir anne olarak tanınıyor.
Çağla Şıkel, NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler isimli gündüz kuşağı programına katıldı. Ünlü manken, oğlu Kuzey'in ergenlik dönemlerinde bir anne olarak yaşadığı sinir krizi anısını anlattı. Şıkel, ''Kapıları kırmadım mı? Kırmışımdır!'' diyerek önce anıyı anlattı sonra da bu olaydan çıkarttığı dersleri izleyenlerle paylaştı.
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Çağla Şıkel'in hem elini hem de kapıyı nasıl kırdığını dinlemek için👇
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