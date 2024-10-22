Sinir Krizi Geçirmiş: Çağla Şıkel Oğlu Kuzey'in Ergenlik Döneminde Yaşadığı Bir Anıyı Anlattı!

Büyük oğlu Kuzey ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü manken Çağla Şıkel, Bambaşka Sohbetler isimli bir programa katıldı. Şıkel bu sefer de büyük oğlunun ergenliğinde yaşadıkları bir olay üzerinden sinir krizi geçirdiği anları anlattı.