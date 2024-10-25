Başarılı Oyuncu Salih Bademci Yeni Filmi Hakkında Konuştu: ''Ben Emek Vermeye İnanıyorum!''
Başarılı Oyuncu Salih Bademci Yeni Filmi Hakkında Konuştu: ''Ben Emek Vermeye İnanıyorum!''
Son dönemlerin en gözde oyuncularından birisi olan Salih Bademci rol arkadaşı Melis Sezen ile birlikte Hakan Gence'ye röportaj verdi. Bademci'nin ''emek vermek'' ile ilgili olan konuşması oldukça dikkat çekti
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İstanbullu Gelin, Kırmızı Oda, Kulüp ve daha nice televizyon dizisi ve dijital yapımda rol alan başarılı ve bir o kadar da karizmatik oyuncu Salih Bademci'yi illaki tanıyorsunuzdur.
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Kendisi en son, şimdilerde sinemalarda olan ''Bir Cumhuriyet Şarkısı'' isimli filmde ilk Türk operasının bestecisi Ahmet Adnan Saygun'a hayat verdi.
Dönemin asil, zarif ve sanat dolu ruhunu yansıtan bu filmde rol almanın sevincini hala üzerinde taşıyan Bademci, filmdeki rol arkadaşlarından biri olan Melis Sezen ile birlikte Hakan Gence'ye röportaj verdi.
Verdiği röportajda bir iş yaparken emek vermenin ne kadar önemli olduğunun altını çizen başarılı oyuncu, ''Emek vermeye çok inanıyorum ben. Bu filmdeki tüm karakterlerin alameti farikası odur. Muazzam yani. Bu çağın en büyük manyaklığı emeksiz başarmak istemeleri. Herkesin çok kolay yoldan başarıya ulaşma hevesi var!'' dedi.
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