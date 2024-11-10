Kardeşine Verdiği Aracın Nasıl Pert Olduğunu Pozitif Bir Şekilde Anlatan Abla Gündem Oldu

Kardeş sevgisinin ve ablalık fedakarlığının örneklerinden biri sosyal medyada gündem oldu. Bir kadın, kardeşini mutlu etmek için aracını ona ödünç verdi. Araç, kardeşinin kaza yapması sonucu pert oldu. Buna rağmen olayları pozitif bir dille anlatan abla, 'Arabası pert olan abla delirdi' başlıklı esprili bir video çekerek sosyal medyada paylaştı. Ablanın pozitifliği şaşkınlık yarattı.
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Arabanın kaza sonrasındaki halini gösterip kardeşinin aracı nasıl bu duruma getirdiğini anlatırken, ablanın pozitif tavrı ve olayı sakin karşılaması takipçileri şaşırttı.
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Kardeş sevgisiyle araç hasarını görmezden gelen kadının samimi tavırları, birçok kişiyi hem güldürdü hem de etkiledi.
İşte o anlar👇🎥
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