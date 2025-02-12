Kirli Görünmemelerine Aldanmayın! Bakteri Yuvası Olan 13 Gündelik Eşya
Kirli Görünmemelerine Aldanmayın! Bakteri Yuvası Olan 13 Gündelik Eşya
Evinizdeki eşyaların temiz görünmeleri, mikrop yuvası olmadıkları anlamına gelmiyor. Çünkü temizlik ve hijyen iki farklı kavramdır. Dolayısıyla temiz görünen eşyalar bile aslında içinde sağlık açısından risk taşıyan bakteriler barındırabilir. Özellikle evde her gün sıklıkla kullandığınız eşyalar en riskli gruptadır. Çünkü bu nesneler hem kirlerle hem de el ve vücutla temas halindedir. Peki sence bu eşyalar neler olabilir?
İşte evindeki hijyeni artırmak için daha yakından bakman gereken gündelik eşyalardan bazıları! 🦠😱
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1. Akıllı Telefonlar
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2. Şarj Aletleri ve Aksesuarlar
3. Kumandalar
4. Klavye ve Mouse
5. Diş Fırçaları ve Fırça Kapları
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6. Makyaj Ürünleri
7. Çanta ve Cüzdanlar
8. Kapı ve Pencere Kolları
9. Işık Anahtarları
10. Havlular
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11. Buzdolabı Kapakları
12. Dolap ve Çekmece Kolları
13. Anahtarlıklar
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