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Kirli Görünmemelerine Aldanmayın! Bakteri Yuvası Olan 13 Gündelik Eşya

etiket Kirli Görünmemelerine Aldanmayın! Bakteri Yuvası Olan 13 Gündelik Eşya

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 12:31

Evinizdeki eşyaların temiz görünmeleri, mikrop yuvası olmadıkları anlamına gelmiyor. Çünkü temizlik ve hijyen iki farklı kavramdır. Dolayısıyla temiz görünen eşyalar bile aslında içinde sağlık açısından risk taşıyan bakteriler barındırabilir. Özellikle evde her gün sıklıkla kullandığınız eşyalar en riskli gruptadır. Çünkü bu nesneler hem kirlerle hem de el ve vücutla temas halindedir. Peki sence bu eşyalar neler olabilir?

İşte evindeki hijyeni artırmak için daha yakından bakman gereken gündelik eşyalardan bazıları! 🦠😱

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1. Akıllı Telefonlar

Gün içinde elinizin sürekli değdiği en çok şey telefonunuz değil de ne? Bu nedenle birçok kişinin telefonu aslında farkında olmasa da tuvalet gibi alanlardan bile daha fazla bakteri barındırır. Dolayısıyla ekranınızı ve kılıfınızı düzenli olarak silmeye başlamanın tam zamanı olabilir.

2. Şarj Aletleri ve Aksesuarlar

Elbette telefon şarj aletleri, kulaklıklar ve diğer aksesuarlar da benzer şekilde mikrop yuvasıdır. Bunu en iyi gözleyeceğiniz eşya şarj kabloları olabilir. Özellikle açık renkli bir şarj aleti kullanıyorsanız, her yere yanınızda taşıdığınız bu aksesuara biraz yakından bakmayı deneyin. Muhtemelen düzenli kullanım sonunda üzerindeki renk değişimlerini kolayca fark edeceksiniz.

3. Kumandalar

Televizyon ve klima gibi teknolojik cihazlara ait kumandalar sık kullanan günlük eşyalar arasındadır. Genellikle evin orta yerinde duran ve birden fazla kişi tarafından kullanılan bu eşyalar, kısa sürede sağlığınızı tehdit edecek hale gelebilir. Bir düşünün, en son ne zaman kumandanızı temizlediniz?

4. Klavye ve Mouse

Sürekli ekran başındaysanız ve bilgisayarınızı oyun, yazı, iş gibi amaçlarla sık kullanıyorsanız acilen düzenli temizlik rutini oluşturmanızda fayda var. Üzerinde kısa sürede yemek kırıntıları, parmak izleri, ter ve bakteri bulunan bu eşyaları mümkünse her kullanım sonunda temizleyip bırakın. Böylece bir sonraki kullanımdan önce temiz bir başlangıç yapmış olursunuz.

5. Diş Fırçaları ve Fırça Kapları

Günde en az iki kez kullandığınız diş fırçaları ve bunları koyduğunuz kaplar, bakterilerin üremesi için harika ortamlardır. Çünkü sürekli nemli ve ıslak kalırlar. Bu nedenle fırçanızı ve fırça kabınızı düzenli aralıklarla değiştirmeniz, özellikle ağız sağlığını korumak adına önemlidir.

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6. Makyaj Ürünleri

Makyaj fırçaları ve süngerleri ciltle sürekli temas halinde olan eşyalardır. Üstelik bu eşyalar farklı makyaj malzemelerine de sık sık değerler. Bu nedenle özellikle sık makyaj yapıyorsanız bu tip eşyaları 1-2 haftada bir temizlediğinizden emin olun. Aksi halde çeşitli cilt sorunları yaşama riskiniz olabilir.

7. Çanta ve Cüzdanlar

Çanta ve cüzdan gibi gün aşırı kullandığınız eşyalar dışarısıyla sürekli temas halindedir. Masaya koyulan, yerlerde sürülen ya da sandalye eşyasına asılan çantalar aslında dışarıdan eve sayısız mikrop taşır. Her tür yüzeye temas eden cüzdanlar da benzer şekilde risklidir. Dolayısıyla bu tür eşyalarınızı uygun ürünlerle dezenfekte etmeyi ihmal etmemeniz gerekir.

8. Kapı ve Pencere Kolları

Evde bir odanan diğerine geçerken yaptığınız hareketleri düşünün. Mutlaka kapı ve pencere koluna değiyor olmalısınız. Evdeki herkesin sık dokunduğu bu yüzeyler, kısa sürede bakteri yuvasına dönüşebilir. Bu nedenle başka yüzeylerdeki mikropları ellerle taşıdığınız bu alanları da sık sık temizlendiğinizden emin olmalısınız.

9. Işık Anahtarları

Benzer şekilde odaların ışık anahtarları da herkesin dokunduğu, kirlenmeye müsait alanlardır. Bu tip eşyaları farkında olmasak da hepimiz çok sık kullanırız. Bir sonraki ışığı açışınızda anahtara biraz yakından bakın. Ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaksınız!

10. Havlular

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Mutfak, banyo ve tuvaletlerdeki havlular bakterilerin hızlı üremesine müsait eşyalar arasındadır. Çünkü sürekli nemli kalırlar. Bu nedenle bunları sık sık değiştirmeniz ve her defasında yüksek ısıda yıkayarak hijyenik hale getirmeniz gerekir.

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11. Buzdolabı Kapakları

Yiyeceklerle temas eden buzdolabının her yüzeyi aslında düzenli temizlik gerektirir. Ama özellikle kapak kısmı en çok kirlenen alanıdır. Eğer bu yüzeyleri sık temizlemezseniz, kısa sürede bakteriler gıdalara geçerek ev halkının sağlığını tehdit edebilir.

12. Dolap ve Çekmece Kolları

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Evdeki tüm dolapların ve çekmecelerin kolları kirlenmeye müsait yüzeylere vereceğimiz bir diğer örnek. Özellikle mutfak ve giysi dolaplarının kapakları, gün aşırı kullanıldıkları için diğer dolaplara kıyasla daha hızlı kirlenir. Bu tür yüzeyleri düzenli olarak temizlediğiniz emin olmanız da hijyenik bir ortam için son derece önemlidir.

13. Anahtarlıklar

Evden çıkarken yanınıza aldığınız anahtarlıkların halini bir düşünün. Muhtemelen elinizde oradan oraya sürükleniyor ve envai çeşit yüzeye değiyor. Çantanın dibinde kaybolduğunda, muhtemelen zaten her yere değmiş olan parmaklarınızdan mikroplar da bu anahtarlara geçiyor. Bu nedenle anahtarlıklarınızın durumunu da kontrol ettiğinizden emin olun. El hijyenini artırmak için ellerinizi düzenli sabunlamayı ve yanınıza dezenfektan almayı da unutmayın!

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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