Kirli Görünmemelerine Aldanmayın! Bakteri Yuvası Olan 13 Gündelik Eşya

Gün içinde elinizin sürekli değdiği en çok şey telefonunuz değil de ne? Bu nedenle birçok kişinin telefonu aslında farkında olmasa da tuvalet gibi alanlardan bile daha fazla bakteri barındırır. Dolayısıyla ekranınızı ve kılıfınızı düzenli olarak silmeye başlamanın tam zamanı olabilir.