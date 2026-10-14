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Bolluk ve Bereket Getirdiğine İnanılıyor: Paralarını Artık Bu Şekilde Saklıyorlar!

Bolluk ve Bereket Getirdiğine İnanılıyor: Paralarını Artık Bu Şekilde Saklıyorlar!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 15:58
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Fransa'da yeni bir ritüel dikkat çekmeye başladı. Bu ritüelde cüzdandaki banknotlar harcanmak yerine beyaz bir peçeteye sarılıp saklanıyor. Fransız yaşam ve dekorasyon dergisi Maison&Travaux, bu uygulamayı mercek altına aldı. Ritüeli takip edenler, tek bir banknotla yapılan bu basit işlemin maddi refah ve yeni fırsatlar getirdiğine inanıyor. Peki peçetenin beyaz olması neden bu kadar önemli? Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Maison&Travaux

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Ritüelde yalnızca tek bir 5 euroluk banknot kullanılıyor

Ritüelde yalnızca tek bir 5 euroluk banknot kullanılıyor

Bir banknotun değerinin ötesinde özel bir anlamı olabilir mi? Bazı insanlar için cevap evet. Banknotu beyaz bir peçeteye sarmak, sembolik güçler atfedilen küçük ritüellerden biri sayılıyor. Bu uygulama özellikle şansla ve bolluk getirdiğine inanılan ritüellerle anılıyor.

Ritüelin kuralı oldukça basit. Günlük harcamalar için kullanılmayan bir banknot ayrı tutuluyor ve beyaz bir peçeteye sarılıyor. Bunun için tek bir 5 euroluk banknot yeterli görülüyor.

Fransızlar bunu maddi refahı çekmenin bir yolu olarak görüyor

Fransızlar bunu maddi refahı çekmenin bir yolu olarak görüyor

Burada önemli olan paranın miktarı değil, ona inananlar için ne ifade ettiği. Bazı inanışlarda para yalnızca alışveriş aracı değil, aynı zamanda maddi güvenliğin, gelecekteki imkânların ve daha rahat bir hayat umudunun simgesi.

Banknotu harcamayıp kenara koymak da finansal başarı dileklerini somutlaştırmanın bir yolu olabiliyor. Böylece banknot bir tür şans getiren nesneye dönüşüyor ve yeni fırsatlar çekme umuduyla saklanıyor.

Beyaz rengin seçilmesinin de bir nedeni var

Beyaz rengin seçilmesinin de bir nedeni var

Ritüelde peçetenin beyaz olması tesadüf değil. Geleneksel sembolizmde beyaz renk saflığı, huzuru ve yeni başlangıçları temsil ediyor.

Böylece paranın simgelediği maddi refah ile beyazın simgelediği yenilenme bir araya getirilmiş oluyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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