Bolluk ve Bereket Getirdiğine İnanılıyor: Paralarını Artık Bu Şekilde Saklıyorlar!
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Fransa'da yeni bir ritüel dikkat çekmeye başladı. Bu ritüelde cüzdandaki banknotlar harcanmak yerine beyaz bir peçeteye sarılıp saklanıyor. Fransız yaşam ve dekorasyon dergisi Maison&Travaux, bu uygulamayı mercek altına aldı. Ritüeli takip edenler, tek bir banknotla yapılan bu basit işlemin maddi refah ve yeni fırsatlar getirdiğine inanıyor. Peki peçetenin beyaz olması neden bu kadar önemli? Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Maison&Travaux
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Ritüelde yalnızca tek bir 5 euroluk banknot kullanılıyor
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Fransızlar bunu maddi refahı çekmenin bir yolu olarak görüyor
Beyaz rengin seçilmesinin de bir nedeni var
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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