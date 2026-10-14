Bolluk ve Bereket Getirdiğine İnanılıyor: Paralarını Artık Bu Şekilde Saklıyorlar!

Bir banknotun değerinin ötesinde özel bir anlamı olabilir mi? Bazı insanlar için cevap evet. Banknotu beyaz bir peçeteye sarmak, sembolik güçler atfedilen küçük ritüellerden biri sayılıyor. Bu uygulama özellikle şansla ve bolluk getirdiğine inanılan ritüellerle anılıyor.

Ritüelin kuralı oldukça basit. Günlük harcamalar için kullanılmayan bir banknot ayrı tutuluyor ve beyaz bir peçeteye sarılıyor. Bunun için tek bir 5 euroluk banknot yeterli görülüyor.