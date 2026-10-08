Brezilya'da 10 Günde Antrenörlük Lisansı İddiası: Felipe Melo, Lugano, Carlos ve Alex'in Adı Geçti
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Brezilya futbolu, eski Arjantinli futbolcu Alejandro Mancuso'nun futbolculara yaklaşık 10 günde antrenörlük lisansı sattığı iddiasıyla çalkalanıyor. UOL'ün iki yıl süren araştırması, normalde yaklaşık üç yıl süren eğitimin ücret karşılığında atlandığını öne sürüyor. Haberde aralarında Thiago Silva, Felipe Melo ve Roberto Carlos'un da bulunduğu birçok tanınmış isim anılıyor, Mancuso ise iddiaları reddediyor.
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Üç yıllık kurs on güne sığdırılmış.
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Thiago Silva ve Diego Souza konuştu.
Felipe Melo parasını geri aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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