Brezilya'da 10 Günde Antrenörlük Lisansı İddiası: Felipe Melo, Lugano, Carlos ve Alex'in Adı Geçti

UOL'ün araştırmasına göre Mancuso, futbolculuğunu sürdüren isimlerle iletişime geçiyor ve kendisini Arjantin Futbol Federasyonu'nu temsil eden biri olarak tanıtıyordu. PRO, A, B ve C kategorilerindeki antrenörlük belgelerinin yaklaşık 10 gün içinde teslim edildiği, yaklaşık 18 bin euro ödenirse sürecin hızlandırılacağı ve eğitimin tamamına katılmanın gerekmeyeceği öne sürüldü. Bir dönem Maradona'nın yardımcılığını da yapan Mancuso'nun UOL'ün yayımladığı ses kayıtlarında 'Neredeyse üç yıl süren normal kursumuz var. Bir de dört lisansın, kartın ve diplomanın bir hafta ya da en fazla 10 gün içinde verildiği hızlandırılmış kursumuz var' dediği belirtildi. Mancuso iddiaları reddetti, Arjantin Futbol Antrenörleri Birliği ise (ATFA) Mancuso'nun kurumu temsil etmek için hiçbir zaman yetkilendirilmediğini ve belgelerin tamamının sahte olduğunu bildirdi.