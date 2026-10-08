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Brezilya'da 10 Günde Antrenörlük Lisansı İddiası: Felipe Melo, Lugano, Carlos ve Alex'in Adı Geçti

Brezilya'da 10 Günde Antrenörlük Lisansı İddiası: Felipe Melo, Lugano, Carlos ve Alex'in Adı Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 19:47
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Brezilya futbolu, eski Arjantinli futbolcu Alejandro Mancuso'nun futbolculara yaklaşık 10 günde antrenörlük lisansı sattığı iddiasıyla çalkalanıyor. UOL'ün iki yıl süren araştırması, normalde yaklaşık üç yıl süren eğitimin ücret karşılığında atlandığını öne sürüyor. Haberde aralarında Thiago Silva, Felipe Melo ve Roberto Carlos'un da bulunduğu birçok tanınmış isim anılıyor, Mancuso ise iddiaları reddediyor.

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Üç yıllık kurs on güne sığdırılmış.

Üç yıllık kurs on güne sığdırılmış.

UOL'ün araştırmasına göre Mancuso, futbolculuğunu sürdüren isimlerle iletişime geçiyor ve kendisini Arjantin Futbol Federasyonu'nu temsil eden biri olarak tanıtıyordu. PRO, A, B ve C kategorilerindeki antrenörlük belgelerinin yaklaşık 10 gün içinde teslim edildiği, yaklaşık 18 bin euro ödenirse sürecin hızlandırılacağı ve eğitimin tamamına katılmanın gerekmeyeceği öne sürüldü. Bir dönem Maradona'nın yardımcılığını da yapan Mancuso'nun UOL'ün yayımladığı ses kayıtlarında 'Neredeyse üç yıl süren normal kursumuz var. Bir de dört lisansın, kartın ve diplomanın bir hafta ya da en fazla 10 gün içinde verildiği hızlandırılmış kursumuz var' dediği belirtildi. Mancuso iddiaları reddetti, Arjantin Futbol Antrenörleri Birliği ise (ATFA) Mancuso'nun kurumu temsil etmek için hiçbir zaman yetkilendirilmediğini ve belgelerin tamamının sahte olduğunu bildirdi.

Thiago Silva ve Diego Souza konuştu.

Thiago Silva ve Diego Souza konuştu.

Haberde adı geçenler arasında eski Porto oyuncusu Thiago Silva, Sporting'de forma giyen ve Ronaldinho'nun ağabeyi olan Roberto Assis ile eski Benfica oyuncusu Diego Souza yer aldı. Felipe Melo, Diego Lugano, Dejan Petkovic, Roberto Carlos, Paolo Guerrero, Luiz Gustavo, Alex de Souza ve Paulinho da sistemle bağlantılı olarak anılan isimler arasında. Thiago Silva temsilcileri aracılığıyla vaat edildiği gibi gerçekleşmeyen kurslar için ödeme yaptığını doğruladı, sertifikaların kendisine ulaştığını ancak gerçekliğini doğrulayamadığı için hiçbirini kullanmadığını belirtti. Diego Souza ise 'Mancuso gibi önemli, bu kadar başarı elde etmiş biri bizi neden böyle bir duruma sokar? Sonuçlarından çok korkuyorum' dedi.

Felipe Melo parasını geri aldı.

Felipe Melo parasını geri aldı.

Felipe Melo, süreçten şüphelenmeye başlamasının ardından ödediği parayı geri almayı başardığını açıkladı. UOL'e konuşan Melo, yüz yüze dersleri sorduğunda Mancuso'nun bir türlü tarih belirlemediğini, bunun üzerine lisansların sahte olabileceğini düşündüğünü anlattı. Melo, 'Fotoğraf çektirmem, hiçbir şey yapmam gerekmiyorsa burada bir yanlışlık var demektir' dedi. Olay, 2025'te yapılan bir polis baskınının ardından kamuoyuna yansımaya başlamıştı. Baskında ATFA'daki görevinden daha önce ayrılmış bir yöneticinin imzasını taşıyan çok sayıda lisans bulunmuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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