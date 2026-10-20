Meşe Külüyle Kaynatıyor, Saatlerce Bekliyor: Toroslar'da Asırlık Pekmez Geleneği Sürüyor
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Antalya'nın Toroslar'a yaslanan yüksek ilçeleri Akseki ve İbradı'da sonbaharla başlayan pekmez mesaisi sona erdi. Bağda satılmayan üzümler kazanlara girdi, köylüler kışlık pekmezlerini kilere kaldırdı. İbradı'nın Ürünlü Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Fatma Yamansoy ise sezonu her yıl mahallede en son kapatan isim. Onun pekmezinin sırrı, bir asırdan eski ağaç teknede ve kazanın altındaki meşe külünde saklı.
Kaynak: İHA
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Fatma Yamansoy üzümler iyice tatlanmadan kazanı yakmıyor
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Şıra, 100 yılı aşkın ağaç teknede ayakla çiğnenerek çıkarılıyor
Meşe külüyle kaynayan şıra 7-8 saatte kıvamını buluyor
Bu yıl üzüm az olunca pekmez de az çıktı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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