Meşe Külüyle Kaynatıyor, Saatlerce Bekliyor: Toroslar'da Asırlık Pekmez Geleneği Sürüyor

Mahalledeki komşuları kazanlarını çoktan söndürmüşken Fatma Yamansoy'un bağında üzümler hala dalında bekliyor. Çiftçilikle geçimini sağlayan Yamansoy, bunun bir tercih olduğunu söylüyor: 'Her yıl Ürünlü Mahallesi'nde pekmezi en son ben yaparım. Bunun nedeni üzümlerin iyice tatlanmasını beklemem. Üzümler ne kadar tatlanırsa pekmezimiz de o kadar güzel oluyor.'

Aynı mahallede pekmez kaynatan Sebahattin Özen de beklemenin lezzete doğrudan yansıdığı görüşünde. Özen, üzümlerin tatlanıp lezzet kazanması için ekim ortasına kadar sabrettiklerini anlatıyor. Yamansoy'a göre üzümü toplamaktan pekmezi kavanoza koymaya kadar geçen süreç yaklaşık bir haftalık bir emek demek.