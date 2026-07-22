Pekmez Püskürtüyorlar: Madenlerde Toz Sorununa Şekerli Çözüm
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Maden sahalarında dev kamyonların geçişiyle ortaya çıkan toz, hem çalışanların sağlığını hem de çevreyi tehdit ediyor. Bilim insanları ise bu soruna şaşırtıcı bir çözüm üzerinde çalışıyor:Şeker üretiminden arta kalan pekmezsi bir yan ürün, maden yollarına püskürtülerek tozu azaltıyor.
İşte detaylar.
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Fabrika Atığından Madenlere: Aslında Ne Püskürtüyorlar?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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