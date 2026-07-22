Pekmez Püskürtüyorlar: Madenlerde Toz Sorununa Şekerli Çözüm

Maden yollarında kullanılan bu malzeme, aslında kahvaltılarda tükettiğimiz bildiğimiz pekmez değil. Şeker üretimi sırasında kristaller ayrıldıktan sonra geriye kalan melas isimli, pekmezimsi bir yan ürün.

Koyu rengi ve yoğun kıvamıyla pekmezi andıran bu madde, yıllarca hayvan yemi veya endüstriyel fermantasyon için kullanıldı. Ancak araştırmacılar, melasın o yapışkan doğasının madenlerdeki büyük bir sorunu çözebileceğini fark etti.

Şekerin Yapışkan Sırrı: Tozu Nasıl Tutuyor?

Açık ocak madenlerinde yüzlerce tonluk kamyonlar durmaksızın hareket eder. Bu ağır trafik, zemini ezerek incecik toz parçacıklarının dev bulutlar halinde havaya karışmasına neden olur.

İşte melas tam bu noktada devreye giriyor. İçeriğindeki şeker bazlı bileşenler, adeta doğal bir yapıştırıcı gibi çalışarak yol yüzeyindeki küçük toz parçacıklarını birbirine bağlıyor. Üstelik havadaki nemi hapsederek zeminin çok daha uzun süre hafif nemli kalmasını sağlıyor. Kısacası toz, ağır kamyonlar geçse bile havalanamıyor ve yere yapışıyor.