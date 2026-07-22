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Pekmez Püskürtüyorlar: Madenlerde Toz Sorununa Şekerli Çözüm

Pekmez Püskürtüyorlar: Madenlerde Toz Sorununa Şekerli Çözüm

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 12:10
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Maden sahalarında dev kamyonların geçişiyle ortaya çıkan toz, hem çalışanların sağlığını hem de çevreyi tehdit ediyor. Bilim insanları ise bu soruna şaşırtıcı bir çözüm üzerinde çalışıyor:Şeker üretiminden arta kalan pekmezsi bir yan ürün, maden yollarına püskürtülerek tozu azaltıyor.

İşte detaylar. 

Kaynak1, Kanyak2

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Fabrika Atığından Madenlere: Aslında Ne Püskürtüyorlar?

Fabrika Atığından Madenlere: Aslında Ne Püskürtüyorlar?

Maden yollarında kullanılan bu malzeme, aslında kahvaltılarda tükettiğimiz bildiğimiz pekmez değil. Şeker üretimi sırasında kristaller ayrıldıktan sonra geriye kalan melas isimli, pekmezimsi bir yan ürün.

Koyu rengi ve yoğun kıvamıyla pekmezi andıran bu madde, yıllarca hayvan yemi veya endüstriyel fermantasyon için kullanıldı. Ancak araştırmacılar, melasın o yapışkan doğasının madenlerdeki büyük bir sorunu çözebileceğini fark etti.

Şekerin Yapışkan Sırrı: Tozu Nasıl Tutuyor?

Açık ocak madenlerinde yüzlerce tonluk kamyonlar durmaksızın hareket eder. Bu ağır trafik, zemini ezerek incecik toz parçacıklarının dev bulutlar halinde havaya karışmasına neden olur.

İşte melas tam bu noktada devreye giriyor. İçeriğindeki şeker bazlı bileşenler, adeta doğal bir yapıştırıcı gibi çalışarak yol yüzeyindeki küçük toz parçacıklarını birbirine bağlıyor. Üstelik havadaki nemi hapsederek zeminin çok daha uzun süre hafif nemli kalmasını sağlıyor. Kısacası toz, ağır kamyonlar geçse bile havalanamıyor ve yere yapışıyor.

Milyonlarca Litre Su Tasarrufu Sağlıyor

Milyonlarca Litre Su Tasarrufu Sağlıyor

Normalde madenlerde tozu bastırmak için yollara sürekli su sıkılır. Fakat sıcak ve kurak bölgelerde bu su dakikalar içinde buharlaşır ve işlem günde onlarca kez tekrarlanmak zorunda kalır.

Melas bazlı bu çevreci çözüm ise suyun buharlaşma hızını ciddi oranda düşürüyor. Böylece hem milyonlarca litre tatlı su israf edilmekten kurtarılıyor hem de maden yolları sürekli çamura dönmüyor.

2025 Araştırmaları Noktayı Koydu

Bu ilginç yöntem aslında yeni bir fikir olmasa da, Nature ve ScienceDirect gibi dünyanın en saygın bilim platformlarında yayımlanan 2025 tarihli yeni araştırmalar konuyu bambaşka bir boyuta taşıdı.

Bilim insanları, melasın nem tutma ve bağlayıcı özelliklerini maksimize eden yeni formülleri gerçek maden koşullarında, ağır araçların altında test etti. Sonuçlar oldukça çarpıcıydı: Melas bazlı karışımlar, kimyasal toz bastırıcılara kıyasla hem çok daha uzun süre dayanıyor hem de doğaya (yeraltı sularına veya toprağa) hiçbir zarar vermiyor.

Görünmez Bir Kalkan

Yani maden yollarına gerçekten pekmez dökülmüyor; yıllarca 'atık' olarak görülen melas, ciddi bir çevre problemini çözüyor.

Bilim insanları şimdi bu koyu renkli sıvıyı, madenlerde daha temiz hava, işçi sağlığı (silikozis gibi hastalıklara karşı) ve su tasarrufu için vazgeçilmez bir standarda dönüştürmeye çalışıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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