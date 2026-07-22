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Yaşam
Saniyede 25 Tur Dönüyor: Bu Drone Görünmez Hale Geliyor

Saniyede 25 Tur Dönüyor: Bu Drone Görünmez Hale Geliyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 09:51
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Drone teknolojilerinde geliştirilen yeni bir prototip, kamuflaj kullanmak yerine insan gözünün algılama sınırlarını aşıyor. ABD'deki Northwestern Üniversitesi mühendislerinin geliştirdiği Phantom Twist, gövdesini saniyede 25 kez döndürerek havada neredeyse görünmez hale geliyor. 

İşte detaylar. 

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Görünmezlik İçin Kamuflaj Değil, Hız Kullanıldı

Görünmezlik İçin Kamuflaj Değil, Hız Kullanıldı

Bugüne dek geliştirilen pek çok 'görünmez drone' projesi kamuflaj, şeffaf malzemeler veya optik sistemler üzerine odaklanıyordu. Ancak Phantom Twist, tamamen farklı bir yöntem izliyor.

Drone, tek motor ve tek pervaneli bir yapıya sahip. Pervane bir yöne dönerken gövde ters yönde dönüyor. Gövde saniyede yaklaşık 25 kez döndüğünde ise insan gözü cihazın sabit bir şeklini seçemiyor. Bunun yerine drone, arka planla bütünleşen silik bir hareket bulanıklığı olarak algılanıyor. 

Araştırmacılara göre bu özelliğiyle Phantom Twist, benzer boyuttaki klasik dört pervaneli dronelara kıyasla yaklaşık 10 kat daha az fark ediliyor.

Yapay Zeka 20 Bin Farklı Tasarımı Test Etti

Yapay Zeka 20 Bin Farklı Tasarımı Test Etti

Mühendisler çalışmalarında, yapay zeka destekli optimizasyon sistemlerinden yararlandı. İlk aşamada motor, batarya, devre kartı ve diğer bileşenlerin farklı konumlarda yer aldığı yaklaşık 20 bin farklı tasarım oluşturuldu.

Daha sonra bu tasarımlar, 100 farklı gerçek yaşam arka planında simüle edildi. İnsan görme sistemini taklit eden algoritmalar sayesinde en az dikkat çeken 500 tasarım yeniden optimize edildi. Ortaya çıkan son prototipte parçalar, dönüş sırasında koyu bir siluet oluşturmayacak şekilde farklı yükseklik ve açılara yerleştirildi.

Henüz Kusursuz Değil: Ses Çıkarıyor! 

Phantom Twist şu an yalnızca kontrollü test ortamlarında uçabiliyor. Uçuş sırasında harici optik takip sistemine ihtiyaç duyuyor. Ayrıca karbon fiber destek çubukları ve bazı bağlantı kabloları belirli açılardan hâlâ görülebiliyor.

Araştırmacıların çözmeye çalıştığı bir diğer sorun ise ses. Drone görsel olarak fark edilmesi zor olsa da pervanenin oluşturduğu gürültü cihazın yerini ele verebiliyor. Gelecekte daha sessiz itki sistemleri ve daha şeffaf malzemelerin kullanılması hedefleniyor.

Görünmez Drone Ne İçin Kullanılacak? 

Araştırma ekibi, Phantom Twist'in özellikle yabani hayvanların doğal davranışlarını bozmadan gözlemlenmesi, sulak alanların incelenmesi ve kritik altyapıların denetlenmesi gibi alanlarda kullanılabileceğini düşünüyor. Ayrıca dönen gövdeye entegre edilecek bir kameranın tek uçuşta 360 derecelik görüntü sağlayarak navigasyon sistemlerine katkı sunabileceği belirtiliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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