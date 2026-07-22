Saniyede 25 Tur Dönüyor: Bu Drone Görünmez Hale Geliyor
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Drone teknolojilerinde geliştirilen yeni bir prototip, kamuflaj kullanmak yerine insan gözünün algılama sınırlarını aşıyor. ABD'deki Northwestern Üniversitesi mühendislerinin geliştirdiği Phantom Twist, gövdesini saniyede 25 kez döndürerek havada neredeyse görünmez hale geliyor.
İşte detaylar.
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Görünmezlik İçin Kamuflaj Değil, Hız Kullanıldı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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