Saniyede 25 Tur Dönüyor: Bu Drone Görünmez Hale Geliyor

Mühendisler çalışmalarında, yapay zeka destekli optimizasyon sistemlerinden yararlandı. İlk aşamada motor, batarya, devre kartı ve diğer bileşenlerin farklı konumlarda yer aldığı yaklaşık 20 bin farklı tasarım oluşturuldu.

Daha sonra bu tasarımlar, 100 farklı gerçek yaşam arka planında simüle edildi. İnsan görme sistemini taklit eden algoritmalar sayesinde en az dikkat çeken 500 tasarım yeniden optimize edildi. Ortaya çıkan son prototipte parçalar, dönüş sırasında koyu bir siluet oluşturmayacak şekilde farklı yükseklik ve açılara yerleştirildi.

Henüz Kusursuz Değil: Ses Çıkarıyor!

Phantom Twist şu an yalnızca kontrollü test ortamlarında uçabiliyor. Uçuş sırasında harici optik takip sistemine ihtiyaç duyuyor. Ayrıca karbon fiber destek çubukları ve bazı bağlantı kabloları belirli açılardan hâlâ görülebiliyor.

Araştırmacıların çözmeye çalıştığı bir diğer sorun ise ses. Drone görsel olarak fark edilmesi zor olsa da pervanenin oluşturduğu gürültü cihazın yerini ele verebiliyor. Gelecekte daha sessiz itki sistemleri ve daha şeffaf malzemelerin kullanılması hedefleniyor.

Görünmez Drone Ne İçin Kullanılacak?

Araştırma ekibi, Phantom Twist'in özellikle yabani hayvanların doğal davranışlarını bozmadan gözlemlenmesi, sulak alanların incelenmesi ve kritik altyapıların denetlenmesi gibi alanlarda kullanılabileceğini düşünüyor. Ayrıca dönen gövdeye entegre edilecek bir kameranın tek uçuşta 360 derecelik görüntü sağlayarak navigasyon sistemlerine katkı sunabileceği belirtiliyor.