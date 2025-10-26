Sağlıklı Sandığımız Büyük Hata: Pekmezle Beraber Tüketildiğinde Demiri Sıfırlayan Besin!

Faydaları saymakla bitmeyen besinlerden bir tanesi de hiç şüphesiz pekmez. Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan pekmez, kansızlık ve demir eksikliği gibi sorunlarda en büyük çarelerden biri oluyor. Fakat hastalıklara karşı koruduğu bilinen pekmezi tüketirken dikkatli olmak gerekiyor.

Zira pekmezin faydaları bazı gıdalarla birlikte tüketildiğinde azalabiliyor hatta bazı zararlar bile ortaya çıkabiliyor!