Sağlıklı Sandığımız Büyük Hata: Pekmezle Beraber Tüketildiğinde Demiri Sıfırlayan Besin!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2025 - 19:41

Faydaları saymakla bitmeyen besinlerden bir tanesi de hiç şüphesiz pekmez. Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan pekmez, kansızlık ve demir eksikliği gibi sorunlarda en büyük çarelerden biri oluyor. Fakat hastalıklara karşı koruduğu bilinen pekmezi tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. 

Zira pekmezin faydaları bazı gıdalarla birlikte tüketildiğinde azalabiliyor hatta bazı zararlar bile ortaya çıkabiliyor!

Pekmezin faydaları saymakla bitmez! Peki ya zararları?

Birçok çeşidi bulunan pekmezin kan yaptığı, enerji verdiği, kan dolaşımını kolaylaştırdığı, nefes darlığına iyi geldiği, tansiyonu dengelediği ve daha birçok fayda sağladığı biliniyor. Fakat her besinde olduğu gibi pekmezde de bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Aşırı tüketimden kaçınmak ve bazı besinlerle beraber tüketmemeye özen göstermek gerekiyor.

Pekmezle beraber tüketilmemesi gereken besinlerden biri de yoğurt!

Pekmez, yüksek oranda demir ve şeker içeriyor. Yoğurt ise kalsiyum ve protein açısından zengin bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Bazı araştırmalar, kalsiyumun demir emilimini baskılayabileceğini gösteriyor.

Pekmezden alacağınız fayda, yoğurtla beraber tükettiğinizde sıfırlanıyor!

Özellikle demir eksikliği riski taşıyan kişiler, bu iki besini aynı anda tükettiğinde faydadan çok zarar görebilir. Ayrıca pekmez ve yoğurt, farklı asidik ve alkali özelliklere sahiptir. Birlikte tüketildiklerinde sindirim sisteminde dengesizlik yaratabilir ve mide rahatsızlıklarına da yol açabilir.  Yoğurttaki kalsiyum ve pekmezdeki demir gibi minerallerin birlikte alınması, bu minerallerin vücutta daha az verimli kullanılmasına yol açar. 

Öte yandan iki besini aynı anda tüketmek aşırı kalori alımına da neden olabilir. Fazla kalori, kilo alımını hızlandırabilir ve sağlıklı bir diyetin dengesini bozabilir. Pekmez, yüksek seviyelerde şeker içerir. Yoğurt da bazı bireylerde insülin seviyelerini etkileyebilir. Dolayısıyla diyabet hastalarında veya kan şekeri problemi yaşayan kişilerde bu karışım zararlı olabilir.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
