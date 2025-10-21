onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Herkes Kelle Paça Sanıyor: İşte Uzmanlara Göre Kemiklere Can Verip Güçlendiren Gerçek Şifa Çorbası!

Herkes Kelle Paça Sanıyor: İşte Uzmanlara Göre Kemiklere Can Verip Güçlendiren Gerçek Şifa Çorbası!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.10.2025 - 08:48

Kış aylarının vazgeçilmezi elbette sımsıcak çorbalar. Bağışıklığımızı güçlendirmek ve kendimizi hastalıklardan korumak için evlerimizden çorbalar eksik olmuyor. Bol limonlu bir mercimek çorbası, terbiyeli tavuk çorbası, kelle paça ve işkembe kışın en çok tercih edilen çorbalar arasında! 

Peki bu çorbalara alternatif, daha pratik bir çorba var mı? 

İşte içeriğinde besin değerleriyle dikkat çeken şifa bombası bir çorba daha: Tuzlama!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tam bir şifa deposu olan "Tuzlama Çorbası" kemikleri koruyor, sindirimi kolaylaştırıyor, bağışıklığı güçlendiriyor.

Tam bir şifa deposu olan "Tuzlama Çorbası" kemikleri koruyor, sindirimi kolaylaştırıyor, bağışıklığı güçlendiriyor.

İçerisinde buğday taneleri olan bu çorba, mideyi uzun süre tok tutuyor ve aşırı yeme isteğini bastırıyor. Böylece sindirim sistemini de düzenliyor. Yoğurt ve et içeriğiyle de zengin bir protein ve demir kaynağı olan çorba özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yoğurt ile probiyotik etkisi artan çorba, bizleri hastalıklara karşı koruyor.

Tuzlama Çorbası, et suyu ve kemikli etle yapıldığı zaman kalsiyum fosfor ve kolajen sayesinde kemik sağlığını destekliyor. Özellikle kemik erimesine karşı koruma sağlayan bu çorba, her yaş grubundaki bireye tavsiye ediliyor.

Şifa Deposu Tuzlama Çorbası Tarifi

Şifa Deposu Tuzlama Çorbası Tarifi

Malzemeler: 

  • 1 kilo işkembe

  • 3 kaşık un

  • 2 kaşık zeytin yağı

  • 1 kaşık tereyağı

  • 2 tane limon

  • Yarım çay bardağı sirke

  • 2 yumurta sarısı

  • 10 diş sarımsak, tuz

Yapılışı

  • İşkembe su ve sirkede 10 dk bekletilir, sonra düdüklü tencerede 15 dk pişirilir.

  • Suyu dökülür, işkembe kuşbaşı doğranır.

  • 10 bardak su ile düdüklüde 50 dk pişirilir.

  • Ayrı bir kapta un zeytin yağ tereyağ kavrulur, terbiye yapılır. Bu karışım işkembeye katılır 10 dk daha pişirilir.

  • Sonra yumurta, limon, sirke, sarımsak bir kapta çırpılır, işkembeye katılır.

  • İsteğe göre 1 kaşık açı pul biber ilave edilir.

AFİYET OLSUN!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın