Miss Universe 2026 Ulusal Kostüm Yarışması'nda Yarışmacıların Giydiği En İlginç Kıyafetler
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75. Miss Universe yarışması Porto Riko'da düzenleniyor. 116 yarışmacı, ulusal kostüm yarışmasında ülkelerine gönderme yapan iddialı kostümlerle podyuma çıktı. Çiçek deseninden kültürlerini temsil eden kostümlere kadar pek çok farklı tasarım gördük. İşte yarışmada dikkat çeken en ilginç kostümler.
Kaynak: Business Insider
Aruba, ulusal kuşu prikichi'yi sahneye taşıdı.
Bangladeş, anneliğe ve anavatana saygı duruşu yaptı.
Belçika, ülkesinin iki sembolünü ışıltılı bir kuğuyla birleştirdi.
Belize, denizi ve Büyük Mavi Çukur'u podyuma taşıdı.
Brezilya, guaraná meyvesinden ilham alan bir kostümle çıktı.
Kamerun, ülkesinin haritasını sırtında taşıdı.
Cayman Adaları, kelebek kanatlarıyla sahneye çıktı.
Şili, Platin Martı ödülüne dönüştü.
Kosta Rika, biyoçeşitliliğini kutlayan bir kostüm giydi.
Küba, tarih ve sembollerle dolu bir kostümle çıktı.
Curaçao, ulusal çiçeğini ve ünlü bir yapıyı kostümüne taşıdı.
Çekya, Prag'ın ünlü Bebek İsa heykeli oldu.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ülkesinin Dünya Kupası'na dönüşünü kutladı.
Danimarka, ulusal kuşunu ve soğuk kışlarını tek bir kostümde birleştirdi.
Ekvador, ülkesinin en ünlü kilisesini podyuma taşıdı.
El Salvador, 10 binden fazla tüyle süslü bir kostüm giydi.
Estonya, ülkesinin büyülü kışlarını sahneye taşıdı.
Yunanistan, Antik Olimpiya'ya saygı duruşu yaptı.
Guyana, podyuma renkli bir festival havası getirdi.
Haiti, ulusal çiçeği kırmızı ebegümeci olarak açtı.
Honduras, sırtında balık dolu sepetlerle yürüdü.
Irak, Babil'i Porto Riko'ya taşıdı.
Japonya, Kabuki tiyatrosunun enerjisini getirdi.
Kazakistan, bayrağındaki bozkır kartalını kostümüne taşıdı.
Kırgızistan, halk kahramanı Bugu Ene'den ilham aldı.
Martinik, Çiçek Adası unvanını kostümüyle kutladı.
Mayotte, "Denizatı Adası"nı canlandırdı.
Meksika, flamingoya dönüştü.
Hollanda, "Yıldızlı Gece"yi kostüme dönüştürdü.
Yeni Zelanda, kaybolmuş bir dünya harikasını canlandırdı.
Nikaragua, ülkesinin birden fazla sembolünü bir araya getirdi.
Nijerya, kadim bir krallığı onurlandırdı.
Norveç, bir trole dönüştü.
Paraguay, ülkesinin nehirlerine saygı duruşu yaptı.
Peru, İca bölgesini podyuma taşıdı.
Porto Riko, Morivivi çiçeğini canlandırdı.
Saint Lucia, Aziz Cecilia Günü'nü erkenden kutladı.
Slovakya, yarışmaya tamamen altın bir görünümle çıktı.
Güney Afrika, bir güneş tanrıçası gibi yürüdü.
İspanya, Kanarya Adaları'nın koruyucusu oldu.
Surinam, vatanının neşesini sahneye taşıdı.
İsveç, kendini mor çiçeklerle bezedi.
Tanzanya, leopar desenli bir görünümle çıktı.
Trinidad ve Tobago, Miss Universe kazananlarını onurlandırdı.
Turks ve Caicos, ıstakoz kılığına girdi.
Uganda, "Afrika'nın İnci"si olarak podyuma çıktı.
Uruguay, karnaval ruhundan ilham aldı.
ABD, Amerikalı kadınların tarihine saygı duruşu yaptı.
ABD Virjin Adaları, bayrağındaki altın kartalı canlandırdı.
Venezuela, beyzbola gösterişli bir dokunuş yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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