Istakoz, Turks ve Caicos'ta en sevilen yemeklerden biri ve Selena Grant'in eğlenceli kostümüne ilham verdi. Ortası yeşille kenarlanan turuncu bodysuit'i, siyah file çoraplar ve kabuk benzeri detaylarla birleşti. Sırtlığı ise bacakları uzanan parıltılı bir ıstakoz kuyruğuna benziyordu.