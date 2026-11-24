Kuru Fasulyeli Pizzadan Dişli Yüzüğe: Gençliğinizden 15 Yıl Götürecek Acayip Görseller
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Bu listede dişten yapılmış yüzük de var, Cif şişesinin yanında servis edilen dolma da.
1. Kuru fasulyeyle yumurtayı aynı hamurda buluşturan cesur mutfak.
2. Dolmanın hemen yanında duran Cif şişesi sinirlerimizi bozdu.
3. Yemek yerken dilini ısırıp sonucu bütün takipçileriyle paylaşan biri.
4. Robot süpürgesine Şukufe adını verip ondan çocuklarla da ilgilenmesini isteyen ev sahibi.
5. Taşı yerine diş takılmış yüzükler.
6. Ekmeğin arasına Nutella sürüp içini cipsle dolduranların dünyasına hoş geldiniz.
7. Evliliğinin kaçıncı gününde olduğunu Excel tablosunda saniyesi saniyesine takip eden çift.
8. Kahve fincanına küpe takmak da varmış.
9. Yeni ayakkabıyla araba kullanamayınca çıplak ayakla direksiyona geçen sürücü.
10. Cemalcan yenilince kapıya tekme atıp 'Bunu babamdan nasıl saklarım?' diye soran hayran.
11. Babet çoraplarını biriktirip saklayanlar da varmış.
12. Ezine peyniri, cicibebe ve muzu aynı kâseye doldurup üstüne süt döken kahvaltı.
13. Kız dili ve edebiyatı sözlüğüne göre 'Geber' aslında 'Seni seviyorum' demekmiş.
14. 24 ayar altın varakla kaplanmış hamburger, üstelik 'taze gelinlerin favorisi' diye sunuluyor.
15. Kâğıda Zeynep Bastık'ın fotoğrafını basıp üstüne 'Üşenmedik bu kâğıda' yazan espri ustası.
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