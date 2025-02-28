Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı ve İmam İlhami'si Daha Önce Aynı Dizide Oynamış!
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı ve İmam İlhami'si Daha Önce Aynı Dizide Oynamış!
Kaynak: https://x.com/bettyymee1/status/18951...
Kızılcık Şerbeti'ne yeni dahil olan imam rolündeki İlhami karakterine hayat veren Fatih Gühan ile Nursema'yı oynayan Ceren Karakoç yıllar önce aynı dizide rol almışlar. Birlikte hiç sahneleri olmadığı için hatırlamıyor olabileceğimiz dizi aslında çok popülerdi. Karakoç'u tanıdığımız Beni Affet dizisinden bahsediyoruz. Gelin, o zamanlar nasıl görünüyorlarmış, bir bakalım...
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Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nursema karakteriyle uzun süre hafızalarımızdan silinmeyecek.
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2011 yılında Show TV’de yayın hayatına başlayan, 2012’de Star TV’ye transfer olan Beni Affet, dram türündeki uzun soluklu bir Türk televizyon dizisi oldu.
1477 bölüm sürerek kendi alanında bir rekora imza atan dizide Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, Kader karakterine hayat veriyordu.
Ceren Karakoç (Nursema) ve Fatih Gühan (İlhami),daha önce Beni Affet dizisinde 10-15 bölüm oynamışlar ama kötü haber hiçbir sahnede denk gelmemişler.
İşte aynı diziden sahneleri...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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