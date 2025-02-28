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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı ve İmam İlhami'si Daha Önce Aynı Dizide Oynamış!

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı ve İmam İlhami'si Daha Önce Aynı Dizide Oynamış!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.02.2025 - 13:25

Kızılcık Şerbeti'ne yeni dahil olan imam rolündeki İlhami karakterine hayat veren Fatih Gühan ile Nursema'yı oynayan Ceren Karakoç yıllar önce aynı dizide rol almışlar. Birlikte hiç sahneleri olmadığı için hatırlamıyor olabileceğimiz dizi aslında çok popülerdi. Karakoç'u tanıdığımız Beni Affet dizisinden bahsediyoruz. Gelin, o zamanlar nasıl görünüyorlarmış, bir bakalım...

Kaynak: https://x.com/bettyymee1/status/18951...
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Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nursema karakteriyle uzun süre hafızalarımızdan silinmeyecek.

Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nursema karakteriyle uzun süre hafızalarımızdan silinmeyecek.

Ancak onu uzun süre izlediğimiz ve çok sevdiğimiz unutulmaz dizisi aslında Beni Affet'ti.

2011 yılında Show TV’de yayın hayatına başlayan, 2012’de Star TV’ye transfer olan Beni Affet, dram türündeki uzun soluklu bir Türk televizyon dizisi oldu.

2011 yılında Show TV’de yayın hayatına başlayan, 2012’de Star TV’ye transfer olan Beni Affet, dram türündeki uzun soluklu bir Türk televizyon dizisi oldu.

Aşk, ihanet, intikam ve aile bağları etrafında şekillenen hikayesiyle dikkat çeken dizi, yıllarca seyircinin ilgisini çekmeyi başardı.

1477 bölüm sürerek kendi alanında bir rekora imza atan dizide Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, Kader karakterine hayat veriyordu.

1477 bölüm sürerek kendi alanında bir rekora imza atan dizide Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, Kader karakterine hayat veriyordu.

Hatta o dönem şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde birlikte bir aşk üçgenine düştüğü imam rolündeki İlhami ile de oynamış da haberimiz yokmuş.

Ceren Karakoç (Nursema) ve Fatih Gühan (İlhami),daha önce Beni Affet dizisinde 10-15 bölüm oynamışlar ama kötü haber hiçbir sahnede denk gelmemişler.

Ceren Karakoç (Nursema) ve Fatih Gühan (İlhami),daha önce Beni Affet dizisinde 10-15 bölüm oynamışlar ama kötü haber hiçbir sahnede denk gelmemişler.

İşte aynı diziden sahneleri...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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