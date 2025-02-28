Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı ve İmam İlhami'si Daha Önce Aynı Dizide Oynamış!

Kızılcık Şerbeti'ne yeni dahil olan imam rolündeki İlhami karakterine hayat veren Fatih Gühan ile Nursema'yı oynayan Ceren Karakoç yıllar önce aynı dizide rol almışlar. Birlikte hiç sahneleri olmadığı için hatırlamıyor olabileceğimiz dizi aslında çok popülerdi. Karakoç'u tanıdığımız Beni Affet dizisinden bahsediyoruz. Gelin, o zamanlar nasıl görünüyorlarmış, bir bakalım...