Yaprak Dökümü Leyla ve Necla Müge Anlı'ya Çıksa Neler Olurdu?

Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza Bey ve ailesinin yaşadıkları belki de Türkiye’nin en çok konuşulan aile dramlarından biri olabilir. İki kardeş Leyla ve Necla'yı birbirine düşüren Oğuz aşkının Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna taşınmaması imkansızdı. Biz de gerekeni yaptık!

Ali Rıza Bey ve ailesi, yaşanan ihanetin ve bitmek bilmeyen aile içi çatışmalarının ardından Müge Anlı’ya başvurdu. Kızları Leyla ve Necla’nın arasındaki derin uçurum, Oğuz’un ortaya çıkmasıyla daha da büyüdü. Peki, Necla gerçekten masum mu? Leyla, Oğuz’un kurbanı mı oldu?

Müge Anlı, ekibiyle birlikte Leyla ve Necla'nın büyük yüzleşmesine ışık tutuyor! Şok eden gerçekler, canlı yayında açığa çıkıyor! Gözyaşları, itiraflar ve stüdyoyu ayağa kaldıran telefon bağlantılarıyla Yaprak Dökümü davası başlıyor!