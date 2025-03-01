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Sahura Kadar Ne İzleyelim? Yapay Zekadan Zamanın Su Gibi Akacağı Film Önerileri

Sahura Kadar Ne İzleyelim? Yapay Zekadan Zamanın Su Gibi Akacağı Film Önerileri

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.03.2025 - 17:39

Bu sene Ramazan ayında sahur vakitleri epey geç olunca insan ne yapacağını bilemiyor. Siz de sahura kadar ne yapsam, diye düşünüyorsanız harika bir film listesi ile geldik. Yapay zeka bizler için sahuru beklerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız, sürükleyici ve keyifli filmlerden oluşan bir liste hazırladı. Seçip beğenip alın!

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1. Inception (2010)

1. Inception (2010)

Christopher Nolan’ın unutulmaz filmi, rüya içinde rüya konseptiyle zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyeceğiniz bir macera sunuyor.

2. The Grand Budapest Hotel (2014)

2. The Grand Budapest Hotel (2014)

Wes Anderson’ın bu harika filmi, sizi görsel şöleniyle içine çekecek ve sahura kadar gözünüzü kırpmadan izleyeceksiniz.

3. The Truman Show (1998)

3. The Truman Show (1998)

Jim Carrey’nin başrolünde olduğu bu film, hayatın gerçekliği üzerine düşündüren ama bir yandan da akıcı ve eğlenceli bir yapım.

4. Interstellar (2014)

4. Interstellar (2014)

Hem bilimkurgu hem de duygu dolu bir hikâye izlemek isteyenler için mükemmel bir seçenek. Film bittiğinde 'Ne çabuk sahur oldu!' diyeceksiniz.

5. Catch Me If You Can (2002)

5. Catch Me If You Can (2002)

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, Leonardo DiCaprio ve Tom Hanks’in müthiş performanslarıyla akıp gidiyor.

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6. Knives Out (2019)

6. Knives Out (2019)

Polisiye ve gizem sevenler için biçilmiş kaftan! Her sahnesiyle sizi ekrana kilitleyecek.

7. Parasite (2019)

7. Parasite (2019)

Oscar ödüllü bu film, hem toplumsal eleştirileri hem de sürükleyici hikayesiyle sahura kadar sizi oyalayacak.

8. Ocean’s Eleven (2001)

8. Ocean’s Eleven (2001)

George Clooney, Brad Pitt ve Matt Damon gibi yıldızlarla dolu bu film, zekice planlanmış bir soygunu anlatıyor.

9. Inside Out (2015)

9. Inside Out (2015)

Animasyon izlemeyi sevenler için Pixar’ın duygularımızı konu alan bu şahane filmi sahura kadar harika bir seçim.

10. Edge of Tomorrow (2014)

10. Edge of Tomorrow (2014)

Tom Cruise ve Emily Blunt’ın başrollerinde olduğu, zaman döngüsü temalı bu film temposuyla sizi ekrana kilitleyecek.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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