Sahura Kadar Ne İzleyelim? Yapay Zekadan Zamanın Su Gibi Akacağı Film Önerileri
Sahura Kadar Ne İzleyelim? Yapay Zekadan Zamanın Su Gibi Akacağı Film Önerileri
Bu sene Ramazan ayında sahur vakitleri epey geç olunca insan ne yapacağını bilemiyor. Siz de sahura kadar ne yapsam, diye düşünüyorsanız harika bir film listesi ile geldik. Yapay zeka bizler için sahuru beklerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız, sürükleyici ve keyifli filmlerden oluşan bir liste hazırladı. Seçip beğenip alın!
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1. Inception (2010)
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2. The Grand Budapest Hotel (2014)
3. The Truman Show (1998)
4. Interstellar (2014)
5. Catch Me If You Can (2002)
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6. Knives Out (2019)
7. Parasite (2019)
8. Ocean’s Eleven (2001)
9. Inside Out (2015)
10. Edge of Tomorrow (2014)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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