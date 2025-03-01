Sahura Kadar Ne İzleyelim? Yapay Zekadan Zamanın Su Gibi Akacağı Film Önerileri

Bu sene Ramazan ayında sahur vakitleri epey geç olunca insan ne yapacağını bilemiyor. Siz de sahura kadar ne yapsam, diye düşünüyorsanız harika bir film listesi ile geldik. Yapay zeka bizler için sahuru beklerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız, sürükleyici ve keyifli filmlerden oluşan bir liste hazırladı. Seçip beğenip alın!